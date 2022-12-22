Четверг, 22 Декабря 2022 13:28

АрмИнфо.Международный комитет Красного Креста (МККК) ввиду своего присутствия в регионе, в том числе и физического в Нагорном Карабахе, выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов.

Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила руководитель программ по коммуникации ереванской делегации МККК Зара Аматуни, касаясь ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе из-за блокирования единственной дороги, связывающей Степанакерт с внешним миром.

Отметив, что МККК находится в контакте со всеми сторонами, она подчеркнула, что Организация готова оказывать гуманитарное содействие в качестве нейтрального посредника, в том числе и в сфере здравоохранения, как это было днями ранее при организации транспортировки тяжелобольного пациента.

Вместе с тем, она констатировала, что принятие решений по организации той или иной операции находится в руках ответственных структур, а МККК может лишь выполнять свою посредническую роль.

Отметим, что с 12 декабря Азербайджаном по надуманным предлогам заблокирована единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этих действий в Республике уже заканчиваются продовольствие и медикаменты.

Из-за блокирования Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией, в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Арцах, плановые операции все еще приостановлены. В медобъединении "Аревик" 8 детей находятся в отделениях реанимации и для новорожденных. Состояние здоровья 4-месячной малютки, у которой диагностирован "Висцеральный лейшманиоз", продолжает оставаться тяжелым. Он получает соответствующее лечение. 11 пациентов "Республиканского медицинского центра" находятся в отделении реанимации, 4 из которых - в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния больных. Министерство здравоохранения Республики Арцах предпринимает все возможные меры для преодоления сложившейся из-за блокады ситуации на должном уровне. Аортокоронарное шунтирование пациента с сердечной патологией, перевезенного в Ереван из Арцаха, прошло успешно. Пациент переведен в отделение реанимации, специалисты оценивают его состояние как стабильное.