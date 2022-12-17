Суббота, 17 Декабря 2022 14:47

АрмИнфо. Ситуация в Арцахе будет обсуждаться в Совете безопасности ООН.

<Этим утром (16 декабря) после консультаций по Ливии, члены Совбеза ООН обсудят ситуацию Нагорном Карабахе (Армения-Азербайджан) в числе <иных дел>, - говорится в микроблоге Security Council Report в Twitter-e. Обсуждение вопроса состоится по предложению постоянного представительства Франции в ООН.

<Отрадно, что вопрос Арцаха будет обсуждаться сегодня в Совете Безопасности ООН>, - на своей странице в Facebook написал бывший государственный министр Республики Арцах, советник госминистра Арцаха Артак Бегларян. По его словам, несмотря на то, что обсуждение пройдет в закрытом режиме, однако сам факт уже означает выведение вопроса на международный уровень. <Надеюсь, что ООН обратит больше внимания как на краткосрочные, так и долгосрочные решения проблемы, выполнив свои обязательства и применив все возможные механизмы>, - отметил он.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском в результате очередной провокации <по экологическим причинам> перекрыла трассу Степанакерт-Горис, являющуюся единственным путем, связывающим Арцах с Арменией и внешним миром. Армянские телеграмм-каналы идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. С вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Порядка 120 тыс человек не только оказались в блокаде и фактически в статусе заложников, но и были лишены отопления, которое было восстановлено только 16 декабря.