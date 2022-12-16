Пятница, 16 Декабря 2022 17:26

АрмИнфо. Азербайджан осуществляет мощное давление на Армению и НКР и тем самым все больше прощупывает <красные линии>, испытывая на прочность российских миротворцев, продавливая свои интересы и шаг за шагом добиваясь их результативности, заявил в интервью Civil.net директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По словам политолога, перекрытие Лачинского коридора так называемыми <экологическими активистами> и создание в Арцахе предпосылок для гуманитарной катастрофы - произведение из той же оперы, что и сентябрьская военная агрессия против Армении или дискурсивное давление о так называемом окончательном решении карабахской проблемы, но уже в более изощренной форме. Как считает Искандарян, с подобными акциями Карабах и Армения рано или поздно столкнулись бы, так как это не какие-то там тактические шаги, а стратегическая линия, направленная на максимальное расширение собственных возможностей, выходящих за рамки трехсторонних соглашений, подписанных после 44-х дневной карабахской войны.

По мнению политолога, единственным ограничителем для Азербайджана в этом смысле является российская реакция, которую Баку тем самым периодически тестирует и видит, что эта реакция по своей силе слаба и не адекватна и, как следствие, не способна прервать подобную стратегическую поведенческую линию. А стратегия Баку, как считает эксперт, ясна. Это получение экстерриториального статуса для т.н. Зангезурского коридора и, возможно совместный, но контроль за коридором Лачинским.

Что касается реакции Запада, то конечно же она есть, но естественно ограничивается политико- дипломатическим инструментарием в виде заявлений и нот, и возможно закрытыми формами дипломатического воздействия. Но проблема в том, что этот инструментарий неспособен серьезно воздействовать на стратегию Баку.

Азербайджан, как считает эксперт, думает, что время играет против и хочет решить все свои проблемы как можно быстрее <здесь и сейчас>. Ибо есть опасения, что что-то да может поменяться в большой околорегиональной геополитике.

Политолог считает несерьезным ждать каких-либо международных санкций против Баку за создание гуманитарного кризиса, так как когда сегодня говорим Азербайджан - подразумеваем Турцию, а она сегодня чрезвычайна ценна как для Запада, так и для России. Анкара больше нужна Брюсселю и Вашингтону, чем наоборот. Анкара же поддерживает Баку на 100 процентов. Это рационально и это оправдано с точки зрения проникновения и укрепления позиций Турции на Южном Кавказе.

<Россия великая держава и своим весом выполняет в регионе определенные функции. Но какие это функции? Уж точно не штурмовать же Азербайджан со стороны Дагестана. Думаю, по поводу сегодняшней ситуации, Россия ведет плотный переговорный процесс, который скорее всего приведет к разблокировке коридора, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан.

В этом контексте политолог напомнил, что у России сейчас много других забот, <у нее другая оптика>. В этой оптике хорошо прослеживается сцепка <Азербайджан - Турция>, а с Турцией у России целая мозаика взаимоотношений. Это крымская проблема, украинская проблема, сирийская проблема, создание газового хаба, проблемы серого экспорта и параллельного импорта, каналы коммуникаций с западным миром. <Карабах только частичка этого пазла, который, как мы видим, куда более обширен>, - подметил Искандарян. Для того чтобы Армения могла что-то противопоставить этой стратегии Азербайджана, она должна иметь такую возможность, в плане состояния и компетенций госаппарата, другой более высокой степени субъектности. <Но лучше поздно, нем никогда. Надо быть готовыми к следующему шагу Баку и работать на упреждение. Предположим, дорогу разблокируют, но это не означает, что это снова не случиться через месяц или два, еcли не случится чего-то иного>, сказал политолог, особо отметив, что идея о том, что мы скинем проблему на российских миротворцев и займемся внутриармянскими проблемами - идея ложная и ложная изначально. <России не нужен Карабах отдельно в каком-то безвоздушном пространстве. России Карабах нужен в качестве инструментария присутствия на Южном Кавказе>, - подчеркнул Искандарян.