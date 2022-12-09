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АрмИнфо.В Нагорном Карабахе есть большие опасения по поводу перекрытия Лачинского коридора азербайджанской стороной. Об этом заявил глава правительства РА Никол Пашинян 9 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.
Как подчеркнул Пашинян, повестка встречи с Владимиром Путиным очень насыщенна. <К сожалению у нас в регионе обстановка остается напряженной. Главный вопрос - это, конечно же, нагорно-карабахское урегулирование. Мы видим также рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Уверен вы проинформированы, что недавно даже был перекрыт Лачинский коридор и в Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу>, - сказал он, выразив надежду на то, что в ходе встречи с президентом Путиным удастся обсудить все важные вопросы региональной безопасности.
Премьер также отметил, что прошедшее сегодня заседание Высшего Евразийского экономического совета было конструктивным. Фактически был обсужден весь спектр экономических вопросов, продолжил он. <Мы уже говорили о росте нашего взаимного товарооборота, который действительно впечатляет. Я надеюсь, что с улучшением механизмов ЕАЭС удастся сохранить ту динамику, которая уже наметилась>, - сказал Никол Пашинян.
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|Пашинян выразил Путину опасения арцахцев относительно перекрытия Лачинского коридора
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|Глава МО Армении встретился со своим российским коллегой
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|Помощник президента Азербайджана отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности Армении
|Продолжается работа над выработкой механизмов прямых встреч межу Арцахом и Азербайджаном - Григорян
|Правительство РА приступило к широкомасштабным реформам в системе безопасности - секретарь СБ
|Принятие Pезолюции Tуркменистана на 77-ой сессии Генеральной Aссамблеи ООН
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|Офис Омбудсмена Армении и Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции США условились о сотрудничестве
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|Левон Зурабян: Отказ Еревана от военной помощи ОДКБ из-за отсутствия политической оценки серьезно ударит по национальной безопасности Армении
|МИД РА: армянская сторона привержена своей позиции по установлению мира и стабильности в регионе
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|МИД РФ: США и Франция сами прекратили работу <тройки> сопредседателей МГ группы ОБСЕ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха: необходимо обеспечить бессрочную миссию российских миротворцев в республике
|Пашинян и Клаар заявили о важности размещения гражданской миссии ЕС в Армении
|Стали известны имена новых депутатов от оппозиционной фракции <Армения>
|МИД РФ: ЕС предпринимает попытки выдворить Россию из региона Южного Кавказа
|В Москве состоялась встреча генпрокуроров Армении, Азербайджана и РФ
|Полиция предупреждает о закрытии дорог в дни проведения <Детского Евровидения>
|Мэр столицы Франции: Париж всегда будет рядом с Арцахом и его народом, защищая его права на самоопределение и мирную жизнь
|Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
|В Армении будет создана Служба внешней разведки, подчиненная премьеру
|Араик Арутюнян: Арцаху нужны более фундаментальные гарантии безопасности
|Антимонопольная комиссия Армении открыла производство в отношении ООО <Яндекс. такси ам> и <Яндекс. фуд ам>
|Министр обороны РА: Оперативная ситуация на границах Армении продолжает оставаться напряженной
|Пашинян: Оказание Армении помощи со стороны ОДКБ без политической оценки будет означать признание статуса-кво
|Араик Арутюнян: наш призыв - уважать право на самоопределение народа Арцаха
|Ален Симонян: Армения не оставляла и ни в коем случае не оставит Арцах
|Депутат Бундестага: Азербайджан должен осознать, что новая агрессия превратит регион во взрывоопасную бочку
|Киевский суд приговорил к 8 годам лишения свободы азербайджанца Мисира Гасымлы - участника Арцахской агрессии
|Арарат Мирзоян: На территории Арцаха нет вооруженных подразделений Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Оценки Армении в вопросе экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не изменились - глава МИД РА
|Арарат Мирзоян: Новые требования могут только привести к обострению ситуации
|Арарат Мирзоян: нейтральность наблюдательной миссии ЕС ни у кого не вызывает сомнения
|Вопрос с выбором места службы участников программы <Защитник Отечества> будет решаться в соответствии с приказом министра обороны - Папикян
|Лавров: Польское председательство в ОБСЕ - мина уже не замедленного действия
|Арарат Мирзоян: по положению на текущий момент нет никакой договоренности о встрече лидеров Армении и Азербайджана
|Встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана в Москве не дала каких-либо результатов - премьер
|Пашинян констатировал динамичное развитие армяно-американских отношений в период пребывания Линн Трейси на посту посла США
|Creative Armenia запускает грантовую программу для искусствоведов Армении
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|"Единая Родина" Самвела Бабаяна выступила с заявлением в связи с сообщениями о создании механизмов контроля в Лачинском коридоре
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|Встреча Mинистров иностранных дел Tуркменистана и Российской Федерации
|Араик Арутюнян: Мы хотим, чтобы Лачинский коридор имел дополнительные международные гарантии
|Катрин Колонна: Париж продолжит усилия для установления мира между Ереваном и Баку
|Компания GeoProMining Gold организовала ознакомительный тур по Араратской золотоизвлекательной фабрике для старшеклассников и студентов ЕГУ
|Сейран Оганян: не следует думать, что в вооруженных силах Армении отсутствует система аттестации военнослужащих
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|Парламент Армении почтил память погибших в Спитакском землетрясении
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