Пятница, 9 Декабря 2022 17:47

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе есть большие опасения по поводу перекрытия Лачинского коридора азербайджанской стороной. Об этом заявил глава правительства РА Никол Пашинян 9 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.

Как подчеркнул Пашинян, повестка встречи с Владимиром Путиным очень насыщенна. <К сожалению у нас в регионе обстановка остается напряженной. Главный вопрос - это, конечно же, нагорно-карабахское урегулирование. Мы видим также рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Уверен вы проинформированы, что недавно даже был перекрыт Лачинский коридор и в Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу>, - сказал он, выразив надежду на то, что в ходе встречи с президентом Путиным удастся обсудить все важные вопросы региональной безопасности.

Премьер также отметил, что прошедшее сегодня заседание Высшего Евразийского экономического совета было конструктивным. Фактически был обсужден весь спектр экономических вопросов, продолжил он. <Мы уже говорили о росте нашего взаимного товарооборота, который действительно впечатляет. Я надеюсь, что с улучшением механизмов ЕАЭС удастся сохранить ту динамику, которая уже наметилась>, - сказал Никол Пашинян.