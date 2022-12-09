Пятница, 9 Декабря 2022 16:21

АрмИнфо. После встреч в Ереване 8 декабря спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу отправился в Стамбул. Как пишут зарубежные СМИ, каковы цели визита в Стамбул сам Клаар не сообщает.

Отметим лишь, что сам Тойво Клаар в своем аккаунте в Твиттер написал: <Короткий визит, но содержательные встречи в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, вице-премьером Мгером Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Теперь в Стамбул>. Посетит ли он затем Баку, тоже неизвестно.

Отметим, что Клаар был в Баку 28 ноября и провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Turan, тогда по итогам встреч в Баку он написал в своем Твиттере: "Важная приверженность президента Азербайджана поддерживаемому Евросоюзом формату. 2) Многие вызовы остаются; Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля будут нужны Азербайджану и Армении для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования>.

По мнению наблюдателей, последние поездки Клаара связаны со срывом трехсторонней встречи в Брюсселе 7 декабря. Тогда, как считают азербайджанские эксперты Ильхам Алиев якобы отказался от требования Никола Пашиняна пригласить на эту встречу и президента Франции Макрона. По их мнению, упоминание Клааром, что Алиев <привержен формату ЕС> можно расценивать, как попытку найти устраивающую всех формулу и продолжить армяно- азербайджанские контакты в Брюсселе с участием главы Евросовета Шарля Мишеля