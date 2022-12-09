Пятница, 9 Декабря 2022 16:15

АрмИнфо.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна о том, что <в Вашингтоне достигнута договоренность о создании международного механизма для обсуждения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном прав и безопасности армян Арцаха>.

Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, <Гаджиев сказал, что <заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе, являются ложью>. Однако помощник президента Азербайджана признал, что такой вопрос обсуждался. <Обсуждение какого-либо вопроса на переговорах не означает, что по этому вопросу достигнута договоренность. На состоявшейся 27 сентября в Белом доме в Вашингтоне встрече, организованной советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном, мы подтвердили, что Азербайджан не будет обсуждать права и безопасность армянского населения, проживающего в Карабахе, с каким-либо международным партнером, это является делом нашей страны. внутренние дела, согласно Конституции Азербайджана, и вопрос о создании международного механизма, регулируемого на основе законов, национального суверенитета исключается", - заявил азербайджанский чиновник.

Напомним, что сегодня в Национальном Собрании РА на данное заявление Гаджиева отреагировал секретарь Совета безопасности РА. Армен Григорян отметил, что есть вещи, которые нельзя отрицать. <В переговорах, которые проходили в зале, участвовала не только армянская сторона, но и американская сторона, и об этом есть протокол, о котором знает азербайджанская сторона, и я удивлен, что Баку отрицает факты. ", - сказал Григорян.

Отметим, что обсуждения по вопросу прямых переговоров и вышеупомянутого международного механизма стартовали 27 сентября в ходе встречи в Вашингтоне между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. После этой встречи в СМИ была утечка документа, в котором были зафиксированы некоторые договоренности. После утечки документа официального опровержения не было ни со стороны властей Армении, ни Азербайджана. В части о прямых переговорах в вашингтонском документе, в частности, отмечалось: "Правительство Азербайджана назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха и проведет обсуждение прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Представители обеспечат прозрачность обсуждений международному сообществу. Стороны будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также для обеспечения защиты группы меньшинств в Нагорном Карабахе".