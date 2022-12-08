Четверг, 8 Декабря 2022 20:55

АрмИнфо. Нет окончательного решения на предмет того, как будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В этой связи он сообщил, что во время встречи в Вашингтоне (в сентябре с.г.) с завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым обсуждался вариант создания отдельного международного механизма, который предусматривал бы диалог между Арцахом и Азербайджаном на предмет безопасности и защиты прав народа Арцаха. Однако, как заметил Григорян, конкретики по данному вопросу все еще нет. Конкретика отсутствует также и в вопросе будет ли включен вопрос Арцаха в мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Ереван выступает за создание гарантий безопасности отдельным механизмом и ратует за проведение обсуждений между Арцахом и Азербайджаном.

Говоря о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, Гигорян подчеркнул, что вскоре армянская сторона передаст Азербайджану вторично доработанный вариант текста договора. При этом Григорян подчеркнул, что есть 2 варианта текста мирного договора - один из которых был предложен РФ, а второй Азербайджаном. Армения, по его словам, на данный момент вносит изменения и дополнения в текст, предложенный азербайджанской стороной