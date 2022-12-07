Среда, 7 Декабря 2022 18:26

АрмИнфо. Вопрос об установлении отношений между Арменией и Азербайджаном находится на этапе активных обсуждений. Об этом 7 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, в обращении находится документ, который постоянно редактируется. В настоящее время Ереван получил очередные официальные

предложения Баку, после изучения которых, последуют ответные очередные предложения со стороны Армении. К сожалению, констатировал министр, позиции сторон по большинству вопросов пока далеки друг от друга, но на то и существуют переговоры, чтобы эти позиции попытаться сблизить. <Очередной этап переговоров пока не определен, но, думаю, что до конца текущего года состоится еще одна встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы к этой встрече готовы, армянская сторона очень активна в переговорном процессе, занимая конструктивную позицию>, - сказал Мирзоян.

Министр заметил, что Баку постоянно фальсифицирует достигнутые договоренности. 6 октября в Праге состоялась четырехсторонняя встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и главы ЕС Шарля Мишеля. На этой встрече была достигнута договоренность о следующей встрече с участием всех четырех участников пражской встречи, однако азербайджанская сторона отказалась от участия в ней в подобном формате. <Это неконструктивный шаг со стороны Баку, и по положению на текущий момент нет никакой договоренности о встрече лидеров Армении и Азербайджана>, - подчеркнул Арарат Мирзоян.