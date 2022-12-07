Среда, 7 Декабря 2022 12:32

АрмИнфо.Напряженность между Арменией и Азербайджаном сохраняется, причем как на границе, так и в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте Франции заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

По ее словам, "вышеуказанное демонстрирует отсутствие доверия к гарантиям безопасности, которые Россия якобы предоставила в регионе".

В этом контексте, она указала на приверженность Франции и Евросоюза содействию Армении. В качестве примера она привела развертывание мониторинговой миссии ЕС на армянской стороне азербайджано-армянской линии разграничения.

Колонна убеждена, что хотя некоторые инциденты остаются, но миссия, всё же, ограничила риски эскалации, контролируя ситуацию на границе. При этом дипломат добавила, что миссия должна оставаться столько, сколько в ней будет необходимость.

В заключение глава МИД Франции подчеркнула, что Париж продолжит усилия для установления мира между двумя странами.

Напомним, что миссия ЕС в составе 40 специалистов начала свою деятельность в Армении 20 октября текущего года. Согласно заявлениям, срок пребывания миссии на территории Армении должен был ограничиться 2 месяцами. Однако, сейчас идут разговоры о необходимости продления ее деятельности