Пятница, 2 Декабря 2022 13:30

АрмИнфо.На полях Минестреала ОБСЕ глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел отдельные двусторонние встречи с коллегами из Словакии Растиславом Качером и Словении Таней Файон.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян поздравил Качера со вступлением в ответственную должность.

Собеседники выразили готовность развивать армяно-словацкое взаимодействие в сферах, представляющих взаимный интерес, а также на международных площадках. Арарат Мирзоян и Растислав Качер обсудили также повестку развития отношений Армении с ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства РА представил коллеге вызовы, связанные с безопасностью и гуманитарного характера, возникшие вследствие агрессии Азербайджана в отношении суверенитета и территориальной целостности РА. В этом контексте министр Мирзоян высоко оценил роль наблюдательной миссии ЕС, подчеркнув, что ситуация продолжает оставаться напряженной. Стороны коснулись позиций армянской стороны относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Этот вопрос поднимался также на встрече Мирзоян с Файон.

Кроме того, главы МИД Армении и Словении обсудили ряд вопросов двусторонней повестки и выразили готовность предпринять действенные шаги для более эффективной реализации имеющегося потенциала в армяно-словенских отношениях. Стороны обменялись мнениями об углублении сотрудничества на международных площадках.