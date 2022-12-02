Пятница, 2 Декабря 2022 12:42

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 2 декабря обсуждает проект заявления НС в ответ за заявление азербайджанского парламента. Заседание проводится по инициативе оппозиционной фракции <Армения>.

По словам депутата НС от фракции <Армения> Андраника Теваняна, 8 ноября Милли-меджлис Азербайджана приняло заявление о 44 -дневной войне в Арцахе. В этом документе был искажен смысл нагорно-карабахского конфликта, причины его возникновения. По оценке депутата, в заявлении азербайджанского парламента были даны ошибочные оценки причинам 44-дневной войны, по отношениям с Арменией разговор в азербайджанском парламенте был в духе ультиматумов и шантаже, республике были представлены неприемлемые требования, которые не имеют ничего общего с правовым обоснованием, использовалась и воинственная риторика. <Парламент Азербайджана использовал такие формулировки, как Восточный Зангезур, который предполагает наличие и Западного Зангезура, однозначно выдвигая свои амбициозные цели. Также в очередной раз говорилось о так называемом <коридоре>, и в основу мирного договора была заложена идея о том, что карабахский конфликт уже разрешен, он полностью закрыт, а Арцах является частью территории Азербайджана>, - отметил Теванян.

В заявлении армянского парламента отмечается, что Азербайджан намеренно искажает суть нагорно- карабахской проблемы и исторические факты. Конфликт возник вследствие политики Азербайджана по этнической чистке, направленной на подавление воли и попрание прав населения Нагорного Карабаха, за которой последовала широкомасштабная военная агрессия против Нагорно-Карабахской Республики, самоопределившейся на своей исторической территории. 12-го мая 1994 года между министрами обороны Армении и Азербайджана и командующим Армией обороны Нагорного Карабаха было подписано соглашение о прекращении огня, в котором зафиксирован запрет на применение силы или угрозы ее применения, который, однако, периодически нарушался Азербайджаном. <27-го сентября 2020 года Азербайджан с привлечением Турции и международных наемников-террористов, развязал войну против Республики Арцах, нарушив принятую сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Российской Федерацией, Францией и Соединенными Штатами Америки (обладающими мандатом по урегулированию карабахского конфликта) - в качестве основополагающей Декларацию о принципах взаимоотношений между государствами-членами ОБСЕ Хельсинского заключительного акта (1975г.), в частности, свое международное обязательство по неприменению силы или угрозы силой. В ходе 44-дневной войны Азербайджан и его союзники осуществили военные зверства и преступления против человечества, применяя запрещенное оружие, обстреливая мирное население, разрушая города и села. Военно­политическое руководство Азербайджана ведет политику этнических чисток и уничтожения культурных ценностей. На оккупированных Азербайджаном территориях остались 1456 армянских культурно-исторических памятников, огромное культурное наследие, которые Азербайджаном открыто уничтожаются или присваиваются - с фальсификацией их принадлежности. Грубейшим образом нарушив международное гуманитарное право, Азербайджан блокирует работы по поиску останков без вести пропавших в оккупированных им районах Арцаха и на захваченных им вследствие агрессии 13-го сентября 2022 года территориях Республики Армения, а также препятствует эвакуации тел армянских военнослужащих и гражданских лиц. Своими намерениями и политикой Азербайджан становится источником новой войны и нестабильности в регионе, свидетельством чего является в том числе подписанная 15-го июня 2021 года президентами Турции и Азербайджана, неприемлемая для нас и достойная осуждения так называемая Шушинская декларация. Осуждая проводимую Азербайджаном агрессивную и противоречащую международному праву антиармянскую политику, которая отражена также в заявлении парламента Азербайджана от 8-го ноября 2022 года, Национальное Собрания Армении заявляет, что Азербайджан обязан в рамках урегулирования армяно-азербайджанских отношений беспрекословно выполнять взятые на себя обязательства, прекратить свою политику армяноненавистничества, отказаться от военной риторики, исключить применение силы и угрозы ее применения, а также политику достижения желаемых для себя соглашений посредством шантажа и давления. Азербайджанская сторона обязана немедленно вернуть свои вооруженные силы на занимаемые ими до 12 мая 2021 года позиции. Беспрекословно выполняя международные гуманитарные нормы и требования, Азербайджан должен вернуть армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, тела погибших военнослужащих и гражданских лиц, прекратить свою политику этнических чисток, уничтожения и присвоения культурных ценностей. Мы убеждены, что для урегулирования армяно- азербайджанских отношений и обеспечения глобальной региональной безопасности необходимо найти формулу мирного сосуществования, но она не должна быть в условиях применения силы или угрозы силой, попирать права одной из сторон, угрожать суверенитету и территориальной целостности Республики Армения.

Мы за разблокирование коммуникаций и сотрудничество региональных стран, но исключаем реализацию этого за счет предоставления коридора через суверенную территорию РА. Для нас неприемлем язык шантажа и ультиматумов. Мы считаем одним из важнейших инструментов обеспечения прав и безопасности армян Арцаха реализацию права народов на самоопределение без каких-либо ограничений. Республика Арцах зафиксировала свою независимость в соответствии со всеми нормами законодательства бывшего СССР и международного права. Республика Армения, в соответствии с Декларацией независимости РА, Конституцией и законами РА, будет поддерживать реализацию права армян Арцаха на самоопределение, обеспечение их безопасности и международное признание Арцаха. Арцах не должен быть в составе Азербайджана. Призываем международное сообщество дать оценку азербайджанской агрессии и осудить оккупацию территорий Армении и Арцаха, призвать к ответственности и ввести санкции в отношении Азербайджана за осуществленные им военные преступления, поспособствовать полноценному применению Устава ООН, поддержав реализацию права народа Арцаха на самоопределение. Обращаемся к международным гуманитарным организациям с призывом предпринять действенные шаги в деле возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц>, - говорится в заявлении НС РА

Ранее сегодня на заседании комиссии НС по внешним связям ее руководитель Эдуард Агаджанян отметил, что в течение предыдущих трех дней были проведены обсуждения проекта заявления с членами фракции <Армения>. По многим пунктам был достигнут консенсус, но по некоторым пунктам консенсуса достичь не удалось, поэтому фракция <Гражданский договор> воздержится при голосовании по представленному оппозиционной фракцией тексту заявления.