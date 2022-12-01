Четверг, 1 Декабря 2022 17:09

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях министерского заседания ОБСЕ в городе Лоздь провел ряд двусторонних встреч.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, состоялись встречи Мирзояна с министрами иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, Греции Никосом Дендиасом, Литвы Габриэлюсом Ландбергисом и с Госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Ливией Лой.

На встречах сторонами была подчеркнута важность развития двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и общих демократических ценностях. Стороны также обсудили развитие отношений между ЕС и Арменией. Затрагивались также вопросы региональной повестки. Министр

иностранных дел Армении на встречах представил коллегам позицию армянской стороны относительно установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе. Армянская сторона также подчеркнула важность деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении, которая способствует стабилизации ситуации в регионе.

На встрече с греческим коллегой Арарат Мирзоян подчеркнул, что воинственная риторика азербайджанской стороны и непрекращающиеся в последнее время пограничные провокации содержат большую опасность новых агрессий со стороны вооруженных сил Азербайджана. В ходе встречи с Дендиасом был обсужден также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.