Четверг, 1 Декабря 2022 12:47

АрмИнфо. В Правительство Франции заявили, что резолюция о содействии Армении <не отражает официальную позицию> страны.

Так, 30 ноября в ходе брифинга на уточнение, какова позиция правительства в отношении двух резолюций, принятых Сенатом, а затем Национальным собранием по Армении и Азербайджану, в МИД Франции, в частности, заявили, <что этот текст является парламентской инициативой и не отражает официальную позицию правительства Франции, он был принят независимо, в соответствии с принципом разделения властей.

В МИД подчеркнули, что позиция французского правительства известна, она отражена в заявлениях министра, в частности, от 29 ноября, о том, что <Франция продолжает поощрять стороны к продвижению в переговорах для достижения шанса на мир>.

<В этом контексте президент Республики содействовал встрече президентов Армении и Азербайджана в Праге, встреча, которая, в частности, привела к развертыванию миссии наблюдателей ЕС на территории Армении>, - говорится в сообщении.

Заметим, что в тексте МИД Франции опечатка, поскольку в Пражской встрече участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян, а не президент страны.

Напомним, что резолюция была принята Сенатом Франции 15 ноября преобладающим большинством, лишь один законодатель воздержался при голосовании. А накануне Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию, в которой среди прочих положений звучит призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и возвращению их на родину; предлагается правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении; звучит призыв к правительству продолжать посреднические усилия для решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в соответствии с положениями Постановления НС № 502 от 2020 г. (в указанном постановлении предлагается, чтобы правительство признало Нагорный Карабах); предлагается правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении; звучит призыв к международным организациям принять все меры для защиты армянского культурного и религиозного наследия в Армении и Нагорном Карабахе, на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.