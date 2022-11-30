Среда, 30 Ноября 2022 18:03

АрмИнфо.Парламентская форма правления в Армении сохранится. Соответствующее решение было принято 30 ноября на заседании Совета по конституционным реформам.

Отметим, что сегодня состоялось совместное заседание Совета по конституционным реформам и профессиональной Комиссии по реформе Основного закона страны. На повестке заседания стоял вопрос о выборе формы правления. Член Совета по конституционным реформам Масис Мелконян представил необходимость перехода на президентскую форму правления. В свою очередь, член комиссии по конституционным реформам Давид Акопян указал на необходимость сохранения парламентской формы правления, представив свои обоснования.

По итогам заседания Совет 8 голосами <за> при 1 <против> и 1 <воздержавшимся> проголосовал за сохранение парламентской формы правления, выступив за совершенствование данной формы правления.