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АрмИнфо.Брюссель не отказался от идеи организации четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и председателя Европейского совета. Как сообщил дипломатический источник "Радио Свободы" в Евросоюзе (ЕС), они находятся в контакте с обеими сторонами для организации новой встречи.
Для президента Евросовета Шарля Мишеля, по словам источника "Радио Свободы", "это важно", но конкретный день переговоров пока не объявлен.
Ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запланированная на 7 декабря встреча в Брюсселе не состоится из-за позиции армянской стороны. Он подчеркнул, что "Пашинян согласился встретиться только при участии президента Франции Макрона. Это означает, что встреча не состоится", - сказал президент Азербайджана, добавив, что Франция больше не может участвовать в армяно-азербайджанском мирном процессе из-за занятия "антиазербайджанской предвзятой позиции".
В ответ Ереван заявил, что готов к этим переговорам в прежнем формате. Кроме того, сегодня посол по особым поручениям Эдмон Марукян в своем Твиттер заявил, что " В Праге Азербайджан договорился о продолжении встреч в четырехстороннем формате. Логично, что формат встречи и состав участников должны быть одинаковыми. Поэтому мы надеемся, что встреча в Брюсселе с участием Эмманюэля Макрона состоится".
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|Национальный филармонический оркестр Армении выступит в Санкт-Петербурге
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|Тойво Клаар: Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности
|Замминистра: Всестороннее развитие отношений с Индией в числе внешнеполитических приоритетов Армении
|Турция является самым опасным террористом - участники акции в центре Еревана
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|Станислав Зась: ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|ВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции
|Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позиций
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