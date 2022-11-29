Вторник, 29 Ноября 2022 17:59

АрмИнфо.Брюссель не отказался от идеи организации четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и председателя Европейского совета. Как сообщил дипломатический источник "Радио Свободы" в Евросоюзе (ЕС), они находятся в контакте с обеими сторонами для организации новой встречи.

Для президента Евросовета Шарля Мишеля, по словам источника "Радио Свободы", "это важно", но конкретный день переговоров пока не объявлен.

Ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запланированная на 7 декабря встреча в Брюсселе не состоится из-за позиции армянской стороны. Он подчеркнул, что "Пашинян согласился встретиться только при участии президента Франции Макрона. Это означает, что встреча не состоится", - сказал президент Азербайджана, добавив, что Франция больше не может участвовать в армяно-азербайджанском мирном процессе из-за занятия "антиазербайджанской предвзятой позиции".

В ответ Ереван заявил, что готов к этим переговорам в прежнем формате. Кроме того, сегодня посол по особым поручениям Эдмон Марукян в своем Твиттер заявил, что " В Праге Азербайджан договорился о продолжении встреч в четырехстороннем формате. Логично, что формат встречи и состав участников должны быть одинаковыми. Поэтому мы надеемся, что встреча в Брюсселе с участием Эмманюэля Макрона состоится".