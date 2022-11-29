Вторник, 29 Ноября 2022 11:50

АрмИнфо. Депутат НС Франции, член-основатель Круга дружбы "Франция-Арцах" Валери Буайе вновь призвала международное сообщество не закрывать глаза на азербайджанскую агрессию в отношении Армении.

Так, в ходе своего выступления, приуроченного польскому председательству в ОБСЕ, французский дипломат, напомнив о солидарности Франции с украинским народом, призвала не забывать об армянах и ввести санкции против Азербайджана.

"Наш голос должен быть единым, чтобы выразить самую сильную солидарность с Украиной. Но пусть он также будет широко услышан, чтобы привлечь наше внимание к другой гуманитарной драме, сопровождающейся военными и другими преступлениями. Я говорю об Армении. Неужели жизни армян стоят меньше, чем жизни украинцев", - задалась вопросом депутат.

Указав на недопустимость двойных стандартов, Буайе призвала не закрывать глаза на военные преступления и преступления против человечности, жестокие пытки, совершаемые в отношении армян.

При этом депутат напомнила, что она горячо поддержала резолюцию Сената Франции, которая была принята 15 ноября в Париж, и направлена на применение санкций в отношении Азербайджана. Она обратила внимание, что резолюция также требует немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении и обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Документ поддерживает любую инициативу, которая будет способствовать установлению прочного мир между Ереваном и Баку.

"В резолюции также говорится о посредничестве ЕС. Я поддерживаю просьбу Армении о продлении мандата наблюдательной миссии ЕС", - сказала Буайе, напомнив, что согласно первоначальной договоренности между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, а также президентом Азербайджана и премьер-министром Армении они размещались сроком на два месяца. В этой связи депутат призвала правительство Франции поддержать предложение о продлении мандата европейской гражданской миссии.

"Я призываю к безоговорочному освобождению и немедленной репатриации всех армянских военнопленных, которые в настоящее время находятся под стражей в Азербайджане или от которых нет новостей", - сказала депутат.

Буайе также подчеркнула важность безотлагательно подключения Азербайджана к процессу переговоров дипломатическим путем, чтобы добиться установления прочного мира в регионе.

Выразив озабоченность судьбой украинцев, которых ожидает суровая зима, Буайе при этом призвала не забывать, что прошлой зимой на фоне равнодушия международного сообщества население Нагорного Карабаха столкнулось с аналогичной проблемой из-за действий Азербайджана (азербайджанская сторона повредила газопровод, ведущий в Арцах и армянское население почти месяц замерзало в своих домах на фоне суровых погодных условий -Ред.).

"Поэтому хочу сказать, если мы виним Россию за Украину, мы должны винить и Азербайджан, и его турецкого подельника, за Армению", - резюмировала Буайе.