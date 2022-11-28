Понедельник, 28 Ноября 2022 18:55

АрмИнфо.Заявления Баку о делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном на основе исторических карт нарушают взятые в Праге и Сочи обязательства по проведению делимитационных работ между двумя странами на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации. Об этом в интервью Арменпресс заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

На просьбу дать оценку заявлениям из Баку, что Ереван отказался от Брюссельской встречи, Мирзоян напомнил, что ходе состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи была достигнута договоренность о следующей встрече.

"Мы продолжаем придерживаться этой договоренности и еще раз выражаем готовность организовать в приемлемые сроки встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана, президентом Франции и председателем Европейского совета. Считаем, что состоявшаяся в Праге встреча в таком формате была достаточно эффективной и важной в контексте процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона по-прежнему заинтересована в урегулировании отношений", - подчеркнул глава МИД РА.

На уточнение, какова позиция Еревана по вопросу делимитации армяно-азербайджанской границы, принимая во внимание, что Баку настаивает на проведении этого процесса на основе исторических карт, Мирзоян подчеркнул, что эта позиция нарушает ранее взятые обязательства.

"Такие заявления нарушают взятые в Праге и Сочи обязательства по проведению делимитационных работ между двумя странами на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации. В рамках этого обязательства делимитационные работы должны проводиться на основании правовых актов, существовавших на момент распада СССР в 1991 году и имевших юридическую силу и значение, при этом на основании официальных документов структуры, имеющие соответствующие полномочия для проведения картографирования, составления карт и публикации карт по состоянию на тот же период. Соответственно, разговоры об исторических картах, по меньшей мере, непонятны как по определению, так и по содержанию", - сказал дипломат.

Глава МИД Армении посчитал также важным указать опасность общей риторики исторических карт "для независимости наших стран, поскольку, если делать акцент на исторических картах, то может оказаться, что территории как Республики Армения, так и тем более Азербайджанской Республики были территориями других государств на протяжении веков".

"В этой связи хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство: хотя по итогам и Сочинской встречи от 26 ноября 2021 года, и Брюссельской встречи от 6 апреля 2022 года была достигнута договоренность о том, что создание комиссий в первую очередь направлено на обеспечение безопасности границ, после формирования соответствующих комиссий, в сентябре 2022 года, была осуществлена новая агрессия против Республики Армении и Азербайджан оккупировал новые территории, что ставит под сомнение не только желание Баку соблюдать договоренности и международное право, но и его намерения в отношении работы этих комиссий в целом", - сказал главный дипломат Армении.

На замечание, что президент Азербайджана утверждает, что Армения признала территориальную целостность АР, Мирзоян напомнил, что Ереван неоднократно высказывался по этому поводу. "Но в своих выступлениях, постоянно упоминая о том, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, президент АР ни разу не сказал, что Баку тоже признал территориальную целостность Армении. Означает ли этот факт и упоминание различных "исторических" карт, что Азербайджан не признает территориальную целостность Армении и имеет притязания к территории Республики Армения?

Президент Азербайджана также заявляет, что вокруг его страны установлен мир и опасности эскалации нет, затем, отвечая на другой вопрос, заявляет, что если Армения не подпишет мирный договор, мира не будет. Это означает, что президент Азербайджана уже с этого момента берет на себя ответственность за любую возможную эскалацию, тем более что Армения полностью вовлечена в предметные обсуждения по установлению мира", - добавил армянский министр.

На просьбу дать оценку текущей работе по подготовке мирного соглашения, Мирзоян отметил, что Армения представила Азербайджану

свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только накануне получили их ответы. "Так что обсуждения продолжаются. Надеемся на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу, и посреднические усилия наших международных партнеров также могут сыграть важную роль в этом процессе", - сказал министр.

Касаясь в целом текущей ситуации в регионе, Мирзоян с сожалением констатировал, что, несмотря на продолжающиеся переговоры по разным

направлениям, не прекращаются максималистские и милитаристские заявления Азербайджана, безосновательные обвинения в адрес армянской стороны и угрозы применения силы.

"Кроме того, азербайджанские вооруженные силы продолжают находиться на суверенной территории Республики Армения, и со стороны Азербайджана периодически происходят провокационные военные действия.

Совокупность этих фактов показывает, что ситуация остается крайне напряженной, и все наши международные партнеры должны приложить дополнительные усилия для обуздания амбиций Азербайджана и сохранения хрупкого мира на Южном Кавказе.

Армянская сторона, как и прежде, готова приложить все усилия для поиска взаимоприемлемых решений и установления долгосрочного и прочного мира в регионе", - резюмировал Мирзоян.