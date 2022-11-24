Четверг, 24 Ноября 2022 17:10

АрмИнфо.В знак солидарности с Арменией и армянским народом, с сегодняшнего дня над зданием мэрии Страсбурга будет развеваться флаг Армении.

Как сообщает Постоянное представительство Армении при Совете Европы, 24 ноября в торжественной церемонии водружения флага приняли участие Постпред РА в СЕ Арман Хачатрян, мэр Страсбурга Жан Барсегян, члены горсовета и автор резолюции Пьер Якубович и другие официальные лица.

Этот символический шаг был запланирован резолюцией, единогласно принятой городским советом Страсбурга 7 ноября, в которой однозначно осуждается военное нападение Азербайджана на Армению, содержится призыв к установлению мира и выражается поддержка дружественной Армении. -0-

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