Среда, 23 Ноября 2022 19:57

АрмИнфо.Отсутствие решения по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении наносит огромный урон имиджу Организации. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 23 ноября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

<В течение двух последних лет страна-член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не удержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении>, - заявил

Как считает Пашинян, эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри Армении, так и за ее пределами. <Расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ>, - подчеркнул премьер.

В то же время он отметил, что ОДКБ успешно отреагировала на обращение президента Казахстана поддержать в вопросе восстановления правопорядка в стране в январе текущего года. <В данном случае мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса>, - сказал глава правительства Армении.