Среда, 23 Ноября 2022 19:53

АрмИнфо. Иран рассматривает Азербайджан и Армению как двух своих соседей и не увязывает отношения с одной стороной за счет другой. Как передает Farsnews, об этом на пресс- конференции заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Он напомнил, что в прошлом месяце посетил Ереван, а недавно в Тегеране находился премьер-министр РА Никол Пашинян. <Некоторые СМИ в Азербайджанской Республике серьезно отреагировали на эту поездку. Мы рассматриваем Азербайджан и Армению как двух соседей Ирана и никогда не увязываем наши отношения с одной стороной за счет другой стороны. Приоритетом рассмотрения политики соседства являются отношения со всеми соседями, это приоритет Ирана, и у нас нет планов на земли соседних стран, включая Азербайджан, но мы четко заявили всем акторам в Кавказском регионе, что любые геополитические изменения в регионе будут встречены реакцией Ирана. Мы следим за отношениями с Азербайджаном и другими соседними странами>, - заявил глава МИД Ирана.