Среда, 23 Ноября 2022 19:47

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют дальнейшего внимания.

"Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют - я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили - и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно- азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острые вопросы, которые нашего внимания требуют", - сказал Путин в ходе выступления на заседании в узком составе.

Он добавил, что трехсторонние переговоры в Сочи в конце октября лидеров России, Армении и Азербайджана создали "хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам".

"Только последовательно выполняя ранее достигнутые в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что это в конечном итоге позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - сказал Путин.