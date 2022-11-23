Среда, 23 Ноября 2022 19:43

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин 23 ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящем в Ереване, поблагодарил Армению за работу на посту председателя организации и выразил готовность РФ и дальше содействовать развитию связей между государствами объединения.

"Хочу выразить признательность премьер-министру Армении Николу Пашиняну, всем нашим армянским друзьям за работу, проделанную в период председательства в ОДКБ, а также пожелать успехов нашим белорусским коллегам, которым переходят председательские функции в организации. Со своей стороны, несомненно, окажем всю необходимую помощь и в целом продолжим всемерно содействовать расширению союзнических связей между странами ОДКБ", - сказал Путин, выступая на заседании в узком составе.

Он также поблагодарил Станислава Зася, который с 1 января уходит с поста генерального секретаря ОДКБ, и пожелал успехов заступающему на этот пост представителю Казахстана Имангали Тасмагамбетову.