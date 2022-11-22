Вторник, 22 Ноября 2022 21:00

АрмИнфо.Сегодня состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Кремль, в ходе беседы были рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трёх стран на высшем уровне.

Подчёркнута важность продолжения работы в трёхстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.