Понедельник, 21 Ноября 2022 13:28

АрмИнфо.Династический режим Азербайджана все большей степени становится заложником своей же собственной армяноненавистнической воинствующей риторики, поскольку видит в этом единственный путь, дающий ему возможность удерживать власть в стране.

Такую точку зрения в беседе с АрмИнфо выразила эксперт по военно-политическим вопросам Армине Маргарян, комментируя участившиеся случаи дезинформации, распространяемые официальным Баку.

Она отметила, что, постоянно находясь в поисках врагов в лице Армении, Арцаха и армянства, в целом, Ильхам Алиев пытается внушить своей общественности мысль о наличии постоянных угроз с армянской стороны. Как результат, предпринимаются постоянные действия, направленные на рост напряженности на границах, а в самой стране не прекращается антиармянская риторика, базирующаяся на элементах этнической ненависти.

Однако подобная необходимость поддержания властью <свежей> антиармянской повестки внутри страны, вошла после сентябрьской агрессии, в противоречие с мнением международного сообщества, которое начало уделять большее внимание миротворчеству в регионе. И, тем не менее, внутренняя повестка перевешивает и становится очевидным, что милитаристское поведение Баку будет иметь последовательный характер и если геополитическая ситуация позволит, режим пойдет на новую эскалацию, отметила эксперт.

Говоря о возможности заключения на этом фоне мирного договора, Маргарян призвала обратить внимание на содержание заявлений, сделанных военно-политическим руководством Армении в последние дни. Она заметила, что в содержании этих заявлений звучит ответ на поставленный вопрос. Непонятно одно, констатировала эксперт, как можно идти на подписание мирного договора, когда параллельно с переговорами по- прежнему звучат воинственные призывы, сопровождаемые локальными боевыми действиями.

Именно по этой причине, считает эксперт, армянская сторона привносит в повестку вопрос о гарантиях безопасности границ Армении и Арцаха. Очевидно, что эти заявления делаются уже после проведения политических консультаций с рядом стран и организаций, свидетельством которых является реакция США, Франции, Евросоюза. Если до заключения мирного договора удастся договориться о создании делимитаризованных зон, в которых будут действовать международные гарантии, это в значительной степени станет для Азербайджана сдерживающим фактором.

Причем, по мнению Маргарян, международные гарантии должны быть подкреплены наличием структуры по мониторингу, имеющей соответствующий, пусть даже гражданский, мандат. Но даже в этом случае в составе миссии должна быть представлена Россия, поскольку Армения продолжает оставаться в ОДКБ и в единой системе безопасности. Без сомнения, на этом фоне должны рассматриваться и интересы России, у которой правда, хватает собственных проблем. <Для Армении сегодня самой главной проблемой является поиск модели, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон>, - подчеркнула эксперт.

По словам Маргарян, армянская общественность должна отдавать себе отчет в том, что, пока Армения является государством-членом ОДКБ, на ее территории не могут находиться объекты военной инфраструктуры и воинские формирования другого государства. Поэтому, чрезвычайно важно добиться создания демилитаризованной зоны на армяно-азербайджанской межгосударственной границе, с развертыванием миссии с международным мандатом.

Эта миссия может иметь гражданскую составляющую. Но даже в этом случае, она будет носить стратегический характер, и решать стратегические задачи. К примеру, считает эксперт, эта гражданская миссия может работать в рамках ОБСЕ, основываясь в своей работе на всеобъемлющей концепции безопасности, а именно - рассматривать как вопросы военно-политического характера, так и проблемы безопасности человека, экономические и гуманитарные вопросы. Именно этого больше всего опасается алиевский режим, поскольку подобная миссия станет серьезным препятствием для Азербайджана в его стремлении постоянно воздействовать на Армению через применение или угрозу применения силы