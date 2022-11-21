Понедельник, 21 Ноября 2022 10:42

АрмИнфо.Сегодня важнейшей проблемой, волнующее армянское общество, продолжает оставаться неразрешенный нагорно- карабахский конфликт и урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

Об этом в ходе Круглого стола-обсуждения "Текущие процессы на Южном Кавказе: роль России в обеспечении региональной стабильности" заявил политический аналитик, председатель ОО "Интеграция и развитие", координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.

Касаясь состоявшихся в Сочи и Вашингтоне встреч Сафарян сказал, что сегодня между крупными геополитическими центрами силы идет конкуренция за урегулирование карабахского конфликта, и надо попытаться понять, хороша эта конкуренция или плоха и соответствует ли она нашим национальным интересам.

"По моему глубокому убеждению, тот факт, что стороны согласно сочинскому соглашению взяли на себя обязательство не применять силу, является важным, серьезным и незаменимым вкладом в установление стабильности. Сочинская декларация еще раз доказывает, что переговоры при посредничестве России безальтернативны, и смело можно утверждать, что Россия имеет привилегированный статус в посредничестве по урегулированию этого конфликта и установлении мира в регионе", - подчеркнул он.

Говоря о роли Запада, Сафарян отметил, что конкуренция, конечно же, налицо, но она не опасна для Армении, а, наоборот, дополняет концепцию нашей внешней политики.

"Да, у сторон-посредников есть конкуренция между собой, их цель - усилить свою роль на Южном Кавказе. Но если после 2020 года Армения продолжает настаивать на том, чтобы Минская группа ОБСЕ продолжала свою деятельность, что карабахский конфликт до сих пор не урегулирован, то как мы можем продвигать эту концепцию, если мы не пользуемся усилиями этих силовых центров? Мы благодарны Франции за принятую резолюцию. Но, мы также понимаем, что какой бы могущественной ни была Франция, она в одиночку не может противостоять турецко-азербайджанскому тандему. А единство трех сопредседателей МГ ОБСЕ - России, Франции и США, поможет нам быть сильными и независимыми в вопросах с Азербайджаном", - считает Арам Сафарян.

В этом ключе он добавил, что в Армении должны понимать, что лишь Россия имеет самую весомую роль воздействия на конфликтующие стороны.

Отметим, что Круглый стол организован общественной организацией "Международное гуманитарное развитие", в нем приняли участие около четырех десятков студентов армянских вузов, эксперты.