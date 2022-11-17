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АрмИнфо. Участие Госсекретаря США в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку является прямым результатом приверженности Соединенных Штатов делу обеспечения мирного будущего в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.
Представитель американского внешнеполитического ведомства затруднился назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве Вашингтона, также как и что-то еще добавить по этому вопросу, лишь подчеркнув, что и Госдеп, и госсекретарь Блинкен уделяют пристальное внимание этому вопросу.
"И, в конечном счете, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению этой проблемы, и это причина того, почему мы продолжаем очень глубоко заниматься этим", - сказал он.
Отметим, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен провел отдельные телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, в ходе которых госсекретарь призвал стороны запланировать дальнейшие переговоры, как это было ранее согласовано в Вашингтон
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|Мы готовы выслушать ваше мнение: Пашинян принял бизнесменов из Украины
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|В Госдепе затруднились назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве Вашингтона
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|Папикян и Ласика обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере
|Франция поддерживает реформы, инициированные КС, и готова поддержать этот процесс - посол
|Депутат от партии власти: никакой документ с Азербайджаном не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>
|Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
|НДП выступает против приезда Путина в Армению
|Оппозиционер: власти Армении действуют по принципу <Окна Овертона>
|Филип Рикер заверяет: Он не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в войне в Арцахе
|Премьер-министр Армении представил экс- президенту Швейцарии ситуацию в регионе
|Бюро "Ай Дат" приветствует принятие Сенатом Франции резолюции, осуждающей азербайджанскую агрессию
|Депутат: Азербайджан повышает уровень напряженности и пока неясно, к каким последствиям это приведет
|Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
|Спикер НС РА в Тбилиси принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию дипотношений между Арменией и Грузией
|Журналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном Варданяном
|Сенатор США: У меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты лежат в одной постели с Азербайджаном
|Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО
|Более полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные награды
|Вице-спикер НС: финансирование ВПК Армении увеличилось более чем в 4 раза
|Все работы, которые проводит Азербайджан в районе Джермука, осуждаемы - министр
|Азербайджанский парламент предложил ввести санкции против Франции
|Блинкен призвал Алиева соблюдать прекращение огня и изучить меры доверия с Арменией, чтобы подготовить почву для мира
|Заработная плата армянских дипломатов, работающих за рубежом, приближена к стандартам ООН - премьер
|Три общественные организации Армении включены в состав комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
|Ереван будет поддерживать подписание рамочного соглашения между Баку и Степанакертом - Пашинян
|<Одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия>: Владимир Федосеев об армянских музыкантах
|Армен Григорян провел отдельные встречи с Даниэлем Ласикой и Мишлин Калми-Рей
|"Если они замолчат, камни завопят!" - Валерии Буайе о действиях турецко- азербайджанского тандема против армян
|В Ереване ждут реакции Баку на предложения по мирному договору - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Омбудсмен Арцаха: За прошедшие два года 18 арцахцев убито, еще 132 подверглись покушению на убийство со стороны Азербайджана
|Пашинян поговорил по телефону с Гарибашвили
|Экс-глава МИД Армении: Алиев теперь с радостью добавит в свой список "полезных врагов" Иран, Францию и ЮНЕСКО
|Пекинский технологический университет предлагает армянским студентам возможность обучения на магистратуре и аспирантуре
|Энтони Блинкен призвал Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией
|В Ереване находится директор по стратегии, планам и политике Европейского командования США
|Член палаты представителей Паппас возглавил двухпартийный призыв ограничить продажи F-16 в Турцию
|В МИД Азербайджана нервно отреагировали на принятую Сенатом Франции резолюцию, предлагающую наложить санкции на Азербайджан
|В Минобороны назвали дезинформацией сообщение противника о нарушении ВС РА режима прекращения огня
|Встреча сопредседателей Mежправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
|МИД Арцаха и госминистр приветствовали принятую Сенатом Франции резолюцию, осуждающую агрессивную политику Азербайджана в отношении Армении и НКР
|Google Pay и Google Wallet доступны для клиентов Америабанка
|Армен Григорян: Многоотраслевое сотрудничество между Арменией и ЕС может развиваться и в оборонной сфере
|Сенат Франции практически единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против Азербайджана
|Пашинян рассказал посланникам ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства о процессах, происходящих в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Культурный фонд Creative Armenia объявляет о сборе средств для оказания помощи начинающим искусствоведам Армении
|Минобороны Армении сообщает об убийстве военнослужащего-срочника ВС РА
|У Кипра новый посол в Армении
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|Глава МИД Армении: Установлению стабильности и мира в регионе продолжают мешать максималистские подходы Азербайджана
|Граждане иностранных государств, получившие в Армении второе гражданство, становятся военнообязанными - министр
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