Четверг, 17 Ноября 2022 17:24

АрмИнфо. Участие Госсекретаря США в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку является прямым результатом приверженности Соединенных Штатов делу обеспечения мирного будущего в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.

Представитель американского внешнеполитического ведомства затруднился назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве Вашингтона, также как и что-то еще добавить по этому вопросу, лишь подчеркнув, что и Госдеп, и госсекретарь Блинкен уделяют пристальное внимание этому вопросу.

"И, в конечном счете, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению этой проблемы, и это причина того, почему мы продолжаем очень глубоко заниматься этим", - сказал он.

Отметим, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен провел отдельные телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, в ходе которых госсекретарь призвал стороны запланировать дальнейшие переговоры, как это было ранее согласовано в Вашингтон