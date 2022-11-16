Среда, 16 Ноября 2022 18:28

АрмИнфо.Признание геноцида армян 1915 года должно было заставить нас быть более бдительными, чтобы ни один народ не пострадал от этих ужасов, и чтобы те, кто стал жертвой этой ненависти, могли быть окончательно защищены. Об этом накануне на слушаниях в Сенате Франции заявила французский депутат, член- основатель Круга дружбы "Франция-Арцах" Валери Буайе.

При этом она с сожалением констатировала, что история повторяется.

"Не заблуждайтесь на счет Азербайджана и Турции. Нам действительно предстоит новая захватническая война у ворот Европы. "Говорю вам, если они замолчат, камни завопят!" как сказано в Евангелии от Святого Луки. Во имя наших ценностей, ради которых мы защищаем Украину, мы должны спасти Армению", - подчеркнула депутат.

Сенат Франции 295 голосами "за" и 1 "против" 15 ноября утвердил резолюцию о введении санкций в отношении Азербайджана, требовании о

немедленном выводе азербайджанских войск с суверенной территории Армении и соблюдении режима прекращения огня согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Помимо этого, резолюция предполагает поддержку инициатив по достижению устойчивого мира между двумя странами.