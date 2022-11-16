Среда, 16 Ноября 2022 11:00

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

"Я призвал премьер-министра Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после переговоров министров иностранных дел (Армении и Азербайджана - ред.) в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям", - написал Блинкен в Твиттер.

Отметим, что накануне состоялся телефонный разговор между премьер-министром РА Николом Пашиняном и с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники обменялись мнениями о нормализации отношений между Ереваном и Баку, в частности, состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана и последовавшей за ней трехсторонней встрече.

Госсекретарь Блинкен выразил готовность США и впредь содействовать армяно- азербайджанским отношениям, а также урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр РА высоко оценил усилия США и личное участие госсекретаря Блинкена. Собеседники договорились продолжить обсуждение шагов, направленных на повышение уровня безопасности и стабильности в регионе, в том числе по урегулированию гуманитарных вопросов.