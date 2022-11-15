<Одетый в военную форму и перед военной аудиторией президент Азербайджана Алиев в своей угрожающей и агрессивной речи 8 ноября объявил, что Сисиан, Горис, Капан и другие города Армении находятся в поле их зрения, и Армения понимает, что это значит. Это вопиющий акт террора в отношении гражданского населения>, - написал Пашинян в своем микроблоге в Twitter.

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