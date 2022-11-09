Среда, 9 Ноября 2022 14:39

АрмИнфо.Отказ Армении от права на самоопределение, означает, что она налагает на себя клеймо агрессора, со всеми его опасными последствиями. Об этом 9 ноября на обсуждениях, организованных оппозиционными силами заявил экс-замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

При этом он напомнил, что в основе международного права лежит Устав ООН, который в международной иерархи схож с Конституцией государства. "То есть, если какой-то пункт противоречит Конституции, то должна действовать Конституция. Это же правила применимо и к Уставу ООН. Это важно с той точки зрения того, что изначально, с самого начала нагорно-карабахского конфликта были две противоречащие друг другу позиции - армянская и азербайджанская. Армянская сторона акцент ставила на праве народов на самоопределение, а азербайджанская - на территориальную целостность", - констатировал он.

При этом экс-глава МИД Армении заметил, что в армянском обществе есть ошибочные мнение, что принципы <право народов на самоопределение> и <территориальная целостность> равнозначны. В этой связи он обратил внимание на тот факт, что в Уставе ООН принцип о праве народов на самоопределение превалирует.

"В статье 1 пункте 2 Устава ООН о целях Организации говорится: "развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира".

Меж тем, о самоопределении говорится уже в четвертом пункте второй статьи Устава, где перечисляются принципы, согласно которым можно достичь целей, перечисленных в первой статье Устава ООН: "Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силы или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций". То есть, если мы говорим опять же о международном праве, то принцип территориальной целостности должен служить цели права народов на самоопределение. То есть, как минимум, не может противопоставляться ему", - подчеркнул Кочарян.

Вместе с тем, дипломат подчеркнул, что отказ государства от принципа права на самоопределение будет иметь катастрофические последствия для него в конфликтной ситуации.

"Произошел конфликт, тысячи погибших, раненных, разрушения - кто ответственен за это? Если проблема касается самоопределения, то получается, что агрессор Азербайджан, который в ответ на реализованное право Арцаха на самоопределение прибег к силовой политике. Сначала это проявилось в насильственных депортациях, массовых погромах - Баку, Сумгаит и т.д. -, а затем вылился в широкомасштабную военную агрессию в отношении самоопределившегося Нагорного Карабаха", - заметил экс-замглавы МИД Армении.

По его словам, если же брать за основу территориальный спор, то Армении очень сложно будет защититься от клейма "агрессора". "Если Армения добровольно отказывается от самоопределения, опускает планку, это ничто иное, как то, что она накладывает на себя клеймо агрессора", - сказал Кочарян.

В этой связи дипломат коснулся последствий такого развития событий. А оно следующее: "Агрессор должен быть наказан". Кочарян в этой связи привел примеры наказаний, примененных в международной практике к странам-агрессорам. "Среди примененных наказаний: насильственное изгнание населения как с территории пострадавшего государства, так и с его собственной территории, если она в качестве наказания была передана пострадавшей стороне. Это первое. Второе - компенсация территориями. Третье - репарации", - сказал он, в качестве примера по указанным пунктам приведя пример Германии по результатам Второй мировой войны.

При этом дипломат констатировал, что сроков возмещения нет, и получается, что если ты оказался в статусе агрессора, то фактически навсегда остаешься с этим клеймом.

Еще одним пунктом он назвал ограничения оборонного характера, которые накладываются на это государство. Кочарян констатировал, что от этого пострадает армия, военно-промышленный комплекс, сфера закупок вооружения и т.д.

"Пятое - выявление и наказание военных преступников, и привлечение их к ответственности. Шестое - контроль внутренней жизни государства, чтобы реваншизм не поднимал более головы", - сказал он.

В заключение известный дипломат вновь констатировал, что отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха, равнозначен клейму агрессора, и, более того, <если мы посмотрим внимательно, то увидим, что Турция и Азербайджана все свои действия и ведут к тому, чтобы привлечь Армению к ответственности именно в качестве агрессора. И к сожалению, в этом процессе им содействуют действующие власти Армении>.

<Премьер-министр Армении своей подписью под трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, где указанно, что Армения возвращает Азербайджану территории, присвоил стране статус агрессора. И сейчас по разным направлениям вся эта история продолжается>, - резюмировал Кочарян.