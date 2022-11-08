Вторник, 8 Ноября 2022 18:32

АрмИнфо.Те, кто сегодня поздравляют Азербайджана - поощряют и узаконивают этническую чистку. Так отреагировал посол по особым поручениям Эдмон Марукян на поздравления представителей ряда стран Азербайджана по случаю так называемой победы в Отечественной войне.

"Международные партнеры, поздравляющие сегодня Азербайджан с праздником, должны попытаться выяснить, где сейчас армяне, проживающие в Шуши, Гадруте, других селах??? И тогда они поймут, что на самом деле поздравляют Азербайджан с этнической чисткой, а значит, узаконивают ее", - написал Марукян в своем Твиттере.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня Азербайджан поздравили по случаю этого так называемого праздника Израиль, Германия, Пакистан, Казахстан и Турция. Причем Турция на всех уровнях власти.