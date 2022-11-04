Пятница, 4 Ноября 2022 16:38

АрмИнфо. У России есть рычаги воздействия на Азербайджан и Армению по вопросу выполнения сочинских договоренностей лидеров трех стран от 31 октября. Подобное мнение выразил директор ИМЭМО РАН, член президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ Федор Войтоловский, касаясь Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России.

При этом, в качестве ключевых достижений Сочинской встречи, доктор политических наук назвал обязательства сторон воздерживаться от применения силы или угрозы силой, а также дальнейшую деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Вместе с тем, он считает, что от Сочинской декларации не нужно было ждать прорывов - сама ценность ее в том, что стороны согласились встречаться и продолжать переговоры по острым и болезненным вопросам.

В качестве инструментов воздействия на все стороны конфликта для выполнение этих договоренностей политолог назвал присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также различные политико-дипломатические инструменты, экономические и другие инструменты воздействия.

На замечание о том, что если у России есть рычаги, то как же Азербайджан пошел на нарушение режима прекращения огня, политолог признался, что действительно, такие нарушения имели места. Войлотовский констатировал, что весь послевоенный период Азербайджан занимал достаточно жесткую позицию, которая основывалась на поддержке Турции и на негласной поддержке США. "Да-да, именно на поддержке Соединенных Штатов, потому что, если бы США фактически не санкционировали действия Турции во время 44-дневной войны 2020 года, то Анкара не могла бы позволить себе ту свободу действий и ту поддержку, которую оказала Баку", - сказал он в интервью на ОТА.

На вопрос мог ли Азербайджан начать войну без согласия России, Войтоловский выразил убеждение, что Баку начал войну без согласия Москвы. По словам эксперта, Россия получила информацию, собственно, лишь накануне начала боевых действий.

Он еще раз подчеркнул, что у России есть рычаги воздействия, которые работают. В этом ключе эксперт констатировал, что если бы эти рычаги не работали, то Ильхам Алиев не приехал бы в Сочи разговаривать с Владимиром Путинном и Николом Пашиняном. Иначе бы Азербайджан не остановил войну там, где остановил и получил бы не только 7 районов, окружающих Нагорно-Карабахскую непризнанную республику, а получил бы всю территорию непризнанной НКР и Степанакерт, а возможно пошел бы и дальше. Ведь как мы знаем, Азербайджан продвигает очень твердую позицию по поводу того, что он может продвигаться и дальше, потому что границы не делимитированы и не демаркированы", - сказал политолог, напомнив, что сейчас именно Россия активно предлагает сторонам провести этот процесс.

При этом Войтоловский обратил внимание, что в отличие от других проектов мирного договора, которые предлагаются со стороны ЕС и США, Российская Федерация четко обозначает свою позицию о необходимости признания интересов народа Нагорного Карабаха, жителей непризнанной НКР. "И Россия здесь своей позиции не меняла", - заметил он. Любопытно, что на вопрос, какова же позиция России по Нагорному Карабаху, Войтоловский задался встречным вопросом о позиции Армении по Арцаху. "А какова позиция Армении по Нагорному Карабаху? У Армении нет четкой позиции. Армения не признала независимость Нагорного Карабаха", - сказал он. А на замечание ведущего о том, что это еще не значит, что у Армении нет четкой позиции, российский эксперт отметил, что у России то же самое.

"Россия не может признать независимость Нагорного Карабаха. Но, на мой взгляд, если бы не Россия, и если бы не Армения, то Нагорно-Карабахской Республики не было бы", - сказал политолог.

При этом он обратил внимание, что позиция США в этом вопросе однозначна - они признают суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. У РФ же в этом вопросе более гибкая позиция. "Российские миротворцы на данный момент обеспечивают жизнедеятельность, само существование непризнанной НКР", - сказал он.

Эксперт не согласился с утверждением, что у США и России схожая позиция по вопросу Арцаха, а именно, что это азербайджанская земля. Он заверил, что у России позиция сложнее, и она говорит, что вопрос о статусе НКР должен решаться путем переговоров и референдума, который должен проводиться на территории Нагорного Карабаха, когда будет достигнуто мирное урегулирование. "И это очень серьезное отличие от позиции США и ЕС", - добавил эксперт-международник.

Он еще раз обратил внимание на то, что у официального Еревана нет четкой позиции по вопросу Нагорного Карабаха. "Армения не признала независимость НКР, не признала ее частью своей территории. Вот, смотрите, во время 44-дневной войны воевали ВС НКР, армянские добровольцы, приехавшие, в том числе и из России, участвовали части армянской армии, но неофициально. Не удалось объявить в полной мере мобилизацию, и армянское руководство не хотело втягиваться в конфликт, потому что это означало бы уже не конфликт между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а означало бы конфликт между Арменией и Азербайджаном", - заметил Войтоловский.

На замечание ведущего, что Россия не выразила четкой позиции в связи с азербайджанской агрессией против Армении, эксперт заверил, что, если что-то случится, единственный кто придет на помощь Еревану будет Москва.

Отвечая на тезис о том, что ВС Азербайджана в ходе сентябрьской эскалации не пошли дальше, потому что их остановила позиция Америки, о чем Вашингтон официально заявил, Войтоловский парировал: "Как вы думаете, если Америка в свое время поддерживала Турцию и позволила Азербайджану действовать совершенно однозначно в Нагорном Карабахе, почему вдруг сейчас США меняет позицию? Ведь Турция - это лояльный член Североатлантического Альянса. Азербайджан союзник Турции. Де-факто, Азербайджан являясь союзником Турции становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ".

Вместе с тем он подчеркнул, что союзничество - это дорога с двусторонним движением. "Если бы до событий 2020 года, и нынешних событий Армения заняла более четкую позицию по поводу Крыма, то полагаю, что позиция российского руководства по поводу Нагорного Карабаха была гораздо тверже как в 2020 года, так и сейчас. Но, Армения этого не сделала. Если бы Армения в свое время пошла на сотрудничество в области Противовоздушной и противоракетной обороны, которую многократно предлагала российская сторона, но она этого не сделала. Да, есть рамочное соглашение между сторонами. Но, его можно было наполнить реальным содержанием с точки зрения поставок вооружения и военной техники, и с точки зрения совместных систем", - сказал он.

На уточняющий вопрос ведущего о том, <а что армянская сторона была против?>, эксперт ответил утвердительно. "Армянская сторона как при предыдущей, так и при нынешней, но прежде всего при предыдущей администрации (при Серже Саргсяне - Ред.) отказывалась от российских предложений. Поэтому союзничество - это дорога с двусторонним движением", - заметил политолог.

Он еще раз заверил, что "России не наплевать на то, что будет с Арменией", и именно поэтому, она предлагает долгий, тяжелый процесс, где будут выработаны решения, устраивающие и Ереван, и Баку, при этом учитывая интересы и безопасность населения Нагорного Карабаха.