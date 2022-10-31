Понедельник, 31 Октября 2022 17:26

АрмИнфо.Для Армении сейчас важна чeткая позиция России с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 31 октября в Сочи.

Глава армянского кабмина отметил, что началу работ по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, <как неоднократно подчеркивалось армянской стороной>, должны предшествовать создание механизмов по повышению уровня безопасности и стабильности на азербайджано-армянской границе.

<Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации и ее работа станет механизмом пограничной безопасности. Тога мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника - России. Вопреки этому Азербайджана 13 сентября инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны>, - отметил он.

Касаясь разблокирования региональных коммуникаций, Никол Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в этом. <Мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года. Мы опираемся и на 3-й пункт Вашего указа от 9 ноября 2020 года о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и на Ваше телеобращение от 9 ноября 2020 года, где отражаются договоренности, которых мы достигли>, - сказал он.

А суть вопроса, как пояснил Пашинян, в следующем: коммуникации, которые проходят по территории Армении, должны находиться под полным контролем Армении и эксплуатироваться согласно законодательству Армении. <Пограничная служба ФСБ России должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей>, - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении также заявил о важности освобождения и репатриации всех граждан РА, удерживаемых в Азербайджан. <Несмотря на то, что мы этот вопрос с вами обсуждали десятки раз и вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, вопрос не решен до сих пор>, - сказал он.

Никол Пашинян поблагодарил президента РФ за усилия, которые он вкладывает для мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе