Понедельник, 31 Октября 2022 16:35

АрмИнфо.У армянского руководства есть политическая воля к решению нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Пурин открывая встречу с премьером Армении Николом Пашиняном 31 октября в Сочи.

<Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетия. Все таки надо когда-то его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому. Мы всячески это поддерживаем. Надо найти ключевые моменты, которые позволят нам двинуться вперед>, - сказал Путин.

Как считает глава РФ, надо исходить из того, что самое главное - это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе экономики Армении. <Разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов, все эти вопросы связаны с развитием экономики, социальной сферы. В конечном итоге это то, ради чего мы работаем. Мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам. Очень надеюсь, что мы продвинемся. Мы всегда исходим из того, что Армения наш стратегический партнер, союзник с древнейших времен. Для нас это особая ситуация>, - отметил Владимир Путин.

Президент РФ выразил надежду, что по итогам встречи удастся продвинуться вперед. -