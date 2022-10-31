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АрмИнфо.У армянского руководства есть политическая воля к решению нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Пурин открывая встречу с премьером Армении Николом Пашиняном 31 октября в Сочи.
<Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетия. Все таки надо когда-то его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому. Мы всячески это поддерживаем. Надо найти ключевые моменты, которые позволят нам двинуться вперед>, - сказал Путин.
Как считает глава РФ, надо исходить из того, что самое главное - это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе экономики Армении. <Разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов, все эти вопросы связаны с развитием экономики, социальной сферы. В конечном итоге это то, ради чего мы работаем. Мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам. Очень надеюсь, что мы продвинемся. Мы всегда исходим из того, что Армения наш стратегический партнер, союзник с древнейших времен. Для нас это особая ситуация>, - отметил Владимир Путин.
Президент РФ выразил надежду, что по итогам встречи удастся продвинуться вперед. -
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|Демпартия Армении: Ни один орган власти в РА не вправе отказаться от миссии быть гарантом безопасности Арцаха
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|Спецпредставитель ЕС: Грузия может сыграть важную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Песков прокомментировал заявление Пашиняна о готовности на встрече в Сочи продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет
|Генеральный прокурор Армении провела совещание в Сюнике
|Пашинян: Для Армении не являются неприемлемыми предложения Запада
|Спикер Палаты общин Канады: Канада обязана поддерживать демократическую Армению в защите ее территориальной целостности и суверенитета
|В Госдепе США обвинили Москву в распространении дезинформации по части усилий Вашингтона в урегулировании отношений между Ереваном и Баку
|Президент Арцаха: выступление президента России на заседании клуба "Валда" внушает определенные надежды
|Никол Пашинян готов подписать документ о продлении на необходимый период миссии российских миротворцев в Арцахе
|Приоритеты Гражданского договора: мир, качественное образование и профессиональная армия
|В посольстве Франции в Ереване состоялась презентация двуязычной книги Чаренца "Радуга" и..."
|Pоссотрудничество реализует гуманитарно-образовательную программу в армянских школах приграничья
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|Путин: Мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Вице-премьер Армении: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Сочи Путин проведет отдельные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана
|Парламент Франции планирует принять резолюцию, предполагающую введение санкций против Азербайджана
|Ален Симонян предложил организовать возвращение удерживаемых в Азербайджане лиц под эгидой СНГ
|С 1 апреля 2023г. спортивные тренеры в Армении будут проходить добровольную аттестацию
|Армения присоединяется к пилотной программе обмена опытом среди молодежи стран -членов ЕАЭС в культурной сфере
|Никол Пашинян: Армения ожидает формирования четкой дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении
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