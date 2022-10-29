Суббота, 29 Октября 2022 19:09

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать в Сочи (31 октября - Ред.) документ о продлении на необходимый период миссии российских миротворцев в Арцахе. Об этом он заявил на IV съезде правящей партии <Гражданский договор>.

<Мы хотим, чтобы русские миротворцы продолжили свою в Нагорном Карабахе. Но я предлагаю, чтобы президент России выступил с таким предложением, если нужно, и я выступлю, но РФ должна защитить это предложение, поскольку я не могу решать, что российские миротворцы должны оставаться там на какой-либо срок. Это - трехсторонний документ, и если мы и Россия согласимся, то будем в большинстве>, - пояснил премьер.

При этом он напомнил о случае в Парухе, отметив, что на самом высоком уровне была достигнута договоренность о решении вопроса.

Однако Пашинян заметил, что до сих пор не выполнено обещание и обязательство о том, что азербайджанцы должны выйти из зоны ответственности российских миротворцев в Арцахе.

Он также опровергнул слухи о том, что Армения отказывает от формулы предложенной РФ и выбирает формат урегулирования отношений с Азербайджаном и решения вопроса Нагорного Карабаха, предложенный Западом. Глава правительства заметил, что еще в январе 2021 года Армения приняла российский формат и достигла в этом вопросе соглашения с РФ.

<Краеугольным камнем этого соглашения было то, что РФ является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Республики Армения>, - подчеркнул он.