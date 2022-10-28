Пятница, 28 Октября 2022 13:17

АрмИнфо.Армения привержена установлению долгосрочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа и на всем пространстве СНГ, однако политика угроз и принуждения для Еревана неприемлема. Об этом 28 октября в Самарканде на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, слова которого цитирует пресс-служба армянского парламента.

По словам спикера, для результативного переговорного процесса необходимы конкретные действия, а именно вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и незамедлительное освобождение всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. <В связи со сложившейся ситуацией мы обратились в ОДКБ с просьбой о предоставлении Армении необходимой, в том числе военной, помощи, в соответствии с положениями Статьи 4 Договора о коллективной безопасности. В ответ на наше обращение была созвана внеочередная сессия Совета коллективной безопасности, по итогам которой в Армению была направлена миссия для мониторинга и изучения обстановки на месте. Миссия уже завершила свою работу и представила выводы и предложения. Особое значение придаем внедрению международных механизмов мониторинга и контроля пограничной ситуации в целях предотвращения новых агрессий. По итогам договоренностей, достигнутых в Праге 6 октября текущего года, в Армению прибыла техническая группа гражданской мониторинговой миссии ЕС>, - отметил Симонян, напомнив, что согласно запросу Армении, принято решение о направлении на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей ОБСЕ (Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Республику Армения).

<Хотел бы также отметить нашу принципиальную позицию по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и разблокирования транспортных коммуникаций. Мы не раз заявляли, что стремимся установить отношения на основе партнерства в регионе. И считаем, что работы по делимитации и последующей демаркации границы должны опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе, между Арменией и Азербайджаном. Армения готова к открытию имеющихся и строительству новых коммуникаций, в соответствии с национальным законодательством стран, по территории которых они проходят. Азербайджан постоянно говорит о каком-то коридоре, о котором в Трехстороннем заявлении от 9 ноября нет ни слова. Слово "коридор" упоминается в Заявлении исключительно по отношению Лачинского коридора в контексте обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей, и всякие параллели данных договоренностей считаем манипулированием. Тем более, что трехсторонняя Рабочая группа под председательством вице-премьеров Армении и зампредседателя правительства Российской Федерации определила, что восстановленные и сооружаемые объекты транспортной инфраструктуры должны действовать под полным суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят. К сожалению, манипулирование текстом Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года превратилось в политику Азербайджана, и это отражается в том, что вопреки тому факту, что в Заявлении, которое подписали премьер-министр Республики Армения, президент Азербайджанской Республики и президент Российской Федерации, четко зафиксировано существование Нагорного Карабаха, Азербайджан заявляет, что Нагорного Карабаха не существует>, - подчеркнул глава армянского парламента.

Он также заметил, что в послевоенный период Азербайджан привязывал освобождение пленных с выдачей карт минных полей, хотя обязательство, вытекающее из Трехстороннего заявления, заключалось в обмене всех пленных. <Армения выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу <всех на всех>, и в качестве гуманитарного жеста предоставила Азербайджану все карты минных полей. И сейчас после последней агрессии азербайджанская сторона, несмотря на наличие соответствующей договоренности, препятствует выводу тел погибших, находящихся в межпозиционных зонах на суверенной территории Армении. Чрезвычайно важен вопрос сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Уроки истории таковы, что конфликты не имеют позитивных последствий для мира. Нормализация отношений с соседними государствами является приоритетной задачей Республики Армения. И мы проявили волю и конструктивный подход для нахождения взаимоприемлемых решений проблемных вопросов. Мы ожидаем от Азербайджана действенных шагов по упрочению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров>, - сказал Ален Симонян.