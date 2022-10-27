Четверг, 27 Октября 2022 15:11

АрмИнфо.Процесс делимитации и демаркации границ до конца года завершить невозможно. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Постоянной парламентской комиссии по вопросам безопасности и обороны Андраник Кочарян, отметив, что процесс идет и временные ограничения не должны послужить препятствием.

<Самое важное, чтобы мы условились о продолжительности и бесперебойности процесса. Если поставить временные ограничения, то процесс нас никуда не приведет>, - сказал Кочарян.

Он придал важность тому, чтобы комиссии в контексте процессов по осуществлению делимитации и демаркации границ работали в рамках документа по части международно признанных границ.

В свою очередь депутат от правящей партии Саргис Хандалян заметил, что заявление премьер- министра (о подписании мирного договора до конца года - Ред.) касалось вопросов делимитации и обеспечения механизмов безопасности на границе. <Поскольку демаркация - это совершенно другой процесс и довольно продолжительный>, - пояснил он.

Отметим, что 26 октября в ходе парламентского часа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство приложит все усилия, чтобы до конца года был подписан мирный договор с Азербайджаном. В этой связи он выразил надежду, что до заключения договора, должны быть проведены и работы по делимитации границы. Пашинян напомнил, что в результате встречи в Праге была достигнута договоренность о проведении работ по делимитации на основании границ 1991г.