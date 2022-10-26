Среда, 26 Октября 2022 12:32

АрмИнфо. Если бы не российская армия, так и следа бы армян в Нагорном Карабахе не осталось. Так отреагировал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский на запрет въезда в Армении депутату Госдумы РФ Константину Затулину и главреду МИА “Россия Сегодня” Маргарите Симоньян.

“Константину Затулину и Маргарите Симонян нынешнее армянское начальство запретило въезд в Армению. Что логично, поскольку они его - это самое начальство, дискредитируют, так как, откровенно говоря, именно Пашинян и его команда виновны в том, что Ереван потерпел поражение во Второй Карабахской войне, потеряв всё то, что армяне с 90-х отвоёвывали и отвоевали у азербайджанцев. Но кому такое понравится слушать? И если бы не российская армия, так и следа бы армян в Карабахе не осталось, не говоря уже о том, что Армения запросто могла бы потерять как минимум Сюникский регион и никто теперь не вёл бы никаких разговоров про транзит по Зангезурскому коридору. Но кого это вообще волнует?”, - считает политолог.

При этом эксперт считает, что в этом вопросе скорее работает принцип "от противного" и вопрос тут не только персонально в Пашиняне. “Не любят никакие начальники, особенно закомплексованные и балансирующие на грани потери власти, когда и если они где-то крупно обгадились и, главное, намерены продолжать обгаживаться в том же духе (а Пашинян это делать намерен и далее: ничто, кроме личной власти его не волнует, Карабах он сдаст с потрохами и далеко не только Карабах), чтобы им об этом напоминали. Тем более люди со связями и с авторитетом, да ещё и неподконтрольные им лично. Не может маленький и с плохим характером диктатор-популист ничего им сделать - не в его они юрисдикции, так хотя бы въезд в страну, которой по случаю, к несчастью для неё, он командует, запретит. Да - мелочно это и подло, но кто сказал, что в этом мире бывает иначе”, - задался вопросом Стаановский.

Вместе с тем, профессор считает, что перед Пашиняном сейчас стоят титанические задачи, которые ему прямо “американским начальством поставлены”.

Сатановский считает, что Пашиняну поставлена задача разорвать отношения с Россией, убрать российскую военную базу из Гюмри, максимально разругаться с Ираном и запустить в регион западников в максимальном количестве, причем не важно из какой страны.

“Ему ещё как-то нужно будет дома уступки туркам продать, а они будут, да ещё какие - эти уступки. Реджеп Тайип Эрдоган своего не упускает и не упустит в ситуации с Арменией точно также, как с Грузией и Азербайджаном. Ему ещё Организацию Тюркских Государств надо превратить в новую Оттоманскую Порту, пока наши бюрократы едва-едва поворачиваются, пытаясь даже не ему помешать, а не очень быстро вылететь из Закавказья, из Казахстана и Средней Азии, потеряв там всё, заработанное и наработанное за последние 300 лет”, - считает востоковед.

Что до армянского народа, армянской экономики, которой без России не будет, как сейчас её нет на Украине, в Прибалтике и в Молдавии, продолжил Сатановский, то плевать Пашинян на это хотел. «Такой типаж человека. Ему лично будет не так уж плохо, как вполне хорошо персонально Зеленскому, Санду и всем тем, кто тройкой прибалтийских государств руководит. И, главное, хорошо будет американцам, которые его взрастили, сделали тем, кем он сейчас является и будут плотно курировать, пока сами не развалятся, что явно произойдёт не раньше, чем они окончательно прикончат Евросоюз и всё, что только смогут на постсоветском пространстве. Что до того, что запрет на въезд в Армению для Затулина и Симонян в высшей мере несправедлив, так старая истина работает: не делай добра, не получишь зла. Тем более, они для кого старались? Для Армении и армян. Ну, не для Пашиняна же!”, - резюмировал профессор.