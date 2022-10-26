Среда, 26 Октября 2022 00:12

АрмИнфо.Сравнивая две формулы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахского конфликта (РФ и Запада - Ред.), мы видим, что форумала Запада приведет к тому, что мы окончательно потеряем Арцах. Подобное мнение выразил экс-министр обороны Армении Сейран Оганян в ходе брифинга в Национальном Собрании.

На замечание журналистов о том, что Кремль продвигает вопрос <коридора> по территории Армении, Оганян возразил, заметив, что идут процессы по отрытию дорог, инфраструктур.

Бывший министр обороны заметил, что в действительности ни Запад, ни РФ не являются врагами Армении: <Просто наши власти не должны бросать нашу страну в центр столкновения интересов>.

Каждая страна, по его словам, должна быть способна своими силами защищать свои границы, должна быть в состоянии принимать соответствующие решения. Оганян в этой связи подчеркнул, что Республика Армении в состоянии защитить самостоятельно свои границы, но только в случае если сменится власть.

Отметим, что согласно тиражируемым в СМИ сведениям, брюссельская формула урегулирования отношений между Ереваном и Баку предполагает передачу Арцаха в состав Азербайджана. Данные мессиджи просматриваются и в посланиях западных лидеров.

Согласно источнику, российская формула урегулирования предлагает <отодвинуть в долгий ящик> вопрос урегулирования нагорно-карабхского конфликта и предполагает лишь нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что российский вариант мирного договора предусматривает предоставление транспортного сообщения между Азербайджаном и ее эксклавом Нахиджеваном, которое будет контролироваться российскими пограничниками.