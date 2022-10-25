Вторник, 25 Октября 2022 16:08

АрмИнфо.Председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что 24 октября направил вице- премьеру правительства РА Мгеру Григоряну письмо с просьбой о содействии в посещении 29 октября представителями "Лазаревского клуба" города Джермук и его окрестностей с целью ознакомлении со складывающейся ситуацией.

Об этом говорится в сообщении Телеграмм-канала Затулина, где напоминается, что в сентябре вооруженные силы Азербайджана продвинулись вглубь суверенной территории Республики Армения на этом направлении.

А уже сегодня, 25 октября, Константин Затулин получил на официальную электронную почту депутата Государственной Думы электронное письмо о "нежелательности" его приезда в Республику Армения.

В полученном письме говорится: "По поручению руководства Национального Собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем, Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным".

Письмо было подписано начальником управления внешних связей НС РА Тиграном Сейраняном.

Реагируя на этот выпад властей Армении, Константин Затулин, в частности, сказал: "Я оцениваю это как оскорбительный шаг. Для нас это было внезапно, мы получили письмо от начальника управления внешних связей Национального Собрания Республики Армения. Нам сказали, что мой визит нежелателен, а мои заявления наносят ущерб Республики Армения".

О том, что Затулин объявлен персоной нон грата в Армении стало известно из газеты семьи премьер-министра РА Никола Пашиняна.