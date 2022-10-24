Понедельник, 24 Октября 2022 13:17

АрмИнфо. Любые войны и вооруженные конфликты, в конце концов, заканчиваются за столом переговоров при участии посредников. Подобного мнения выразил президент ICES, директор Института стран Восточной Европы и СНГ д-р Александр Цинкер, касаясь посреднических усилий ряда стран по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

В этом ключе он констатировал, что посредничество признается одним из наиболее эффективных способов предотвращения и разрешения конфликтов.

"Признано, что к посредничеству необходимо относиться как к профессиональной деятельности, требующей специальных знаний и опыта. И еще, посредник должен являться нейтральной, независимой и незаинтересованной стороной, который лишь оказывает содействие в разрешении спора", - отметил эксперт, добавив, что именно так теоретически описывается процедура посредничества в материалах ООН и ОБСЕ.

"А что происходит на практике? Возьмем для примера армяно-азербайджанский конфликт.

Сегодня существует два квартета и две группы, которые пытаются найти разрешение затянувшегося конфликта: - Азербайджан, Армения, Россия, Турция; - Азербайджан, Армения, Евросоюз, Турция, - Азербайджан, Армения, Россия; - Азербайджан, Армения, Евросоюз.

Ну, с Арменией и Азербайджаном понятно - это противоборствующие стороны. А вот дальше начинается то, что не очень подается логике", - считает эксперт.

По его словам, Россия - определяет себя как посредник, равноудаленный от противоборствующих сторон. "Но она имеет собственные интересы в регионе и военные подразделения, которые размещены в зоне конфликта. Кроме того, Россия, по понятным причинам, заинтересована в развитие деловых отношений с Турцией. Видимо, именно из- за наличия собственных интересов на Южном Кавказе она не пользуется доверием ни одной из сторон", - констатировал Цинкер.

Говоря о Турции, политолог заметил, что последняя предлагает себя на роль регионального лидера на Южном Кавказе. "С Азербайджаном у Турции оформлен политико-стратегический альянс и двустороннее военное партнёрство, в соответствии с принципом "Одна нация - два государства". С Арменией у Турции нет не только доверительных отношений, но и дипломатических отношений вообще, есть только набор неразрешенных проблем. Говорить о нейтральной позиции данного посредника, не приходится", - заметил политолог.

Евросоюз - выступив в качестве посредника в переговорах, продолжил эксперт, традиционно призвал Армению и Азербайджан к прекращению военных действий, но даже не осудил сентябрьское вторжение азербайджанских ВС уже на официальную, общепризнанную территорию Армении. "И это было ожидаемо. ЕС надеется, что Азербайджан станет для него альтернативным источником энергии вместо России, а следовательно, портить отношения с режимом Алиева большинство стран ЕС не хочет. Поэтому, главное для руководства ЕС, это скорее установить мир на Южном Кавказе и спокойно заняться расширением транзита энергоресурсов", - подчеркнул политолог.

По его словам, безусловно, можно, вспомнить выступления лидера Франции и сенаторов США, осуждающих последние действия Азербайджана, но на деле дальше слов ничего не происходит.

"А США и Франция, наряду с Россией, являются Сопредседателями Минской группы, созданной ОБСЕ для решения конфликта между странами. Так может быть правы, президент Алиев, похоронивший Минскую группу, и глава МИД России Лавров, заявивший, что "Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции"?

Вопросов много и проблема остается. Более того, по мере продвижения переговоров о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, проблема Армении только усугубляется. Вышеназванные посредники, исходя из своих стратегических интересов, подталкивают армянское руководство к подписанию соглашения, которое может взорвать общественное мнение внутри страны и привести к смене власти в Армении, что обязательно повлечет за собой обострение ситуации на всем Южном Кавказе", - подытожил Цинкер.