Пятница, 21 Октября 2022 13:26

АрмИнфо.Провинция Овернь-Рона-Альпы Французской Республики предоставит Сюникской области Армении 300 тысяч евро на преодоление последствий азербайджанской агрессии. Об этом говорится в сообщении областной администрации Сюника, размещенной на ее странице в Facebook.

Согласно сообщению, целью программы является поддержка Армении, подвергшейся агрессии со стороны Азербайджана, а также активизация сотрудничества со стратегическим регионом Сюник. На голосовании в Совете провинции присутствовал губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

Источник также отмечает, что 20 октября в региональном совете региона глава Овернь- Рона-Альпы Лоран Вокье, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и губернатор Сюника Роберт Гукасян сделали

совместное заявление для прессы относительно крупномасштабной агрессии Азербайджана 13-14 сентября против суверенной территории Армении и ее последствий, эффективного сотрудничества, сложившегося между регионом и Арменией, а также о намерениях установить партнерские отношения между Овернь-Рона-Альпы и Сюникской областью.

В своем выступлении Асмик Толмаджян высоко оценила приверженность главы провинции Вокье к установлению партнерства с Сюником, который

находится под постоянными угрозами со стороны Азербайджана. По итогам мероприятия губернатор Сюникской области Роберт Гукасян и президент региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье в присутствии посла Армении во Франции Асмик Толмаджян подписали меморандум " О партнерстве между Сюникской областью Республики Армения и регионом Овернь-Рона-Альпы Французской Республики>.