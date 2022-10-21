Пятница, 21 Октября 2022 13:17

АрмИнфо.В Лиссабоне состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Португалии. С армянской стороны консультации возглавил начальник европейского отдела МИД РА Ара Маргарян, с португальской - начальник европейского департамента МИД Португалии Паулу Сантош.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны обстоятельно обсудили широкий круг вопросов двусторонней политической повестки, коснулись партнерства Армения-ЕС, реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) и осуществляемых в Армении широкомасштабных реформах.

В ходе консультаций также были обсуждены шаги, направленные на расширение торгово-экономического сотрудничества, состоялся обмен мнениями о необходимости развития сотрудничества по отраслевым направлениям и выдвижения целевых инициатив. Была обоюдно подчеркнута важность постоянного сотрудничества на международных площадках.

Собеседники коснулись также международных и региональных событий. Ара Маргарян представил португальской стороне подробности и гуманитарные последствия 44-дневной войны и агрессии, осуществленной Азербайджаном против суверенной территории Армении. Был подтвержден императив вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, а также немедленной репатриации всех армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане в этом контексте, учитывая необходимым адресные заявления государств-партнеров. Условлено придать регулярность контактам в таком формате