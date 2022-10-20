Четверг, 20 Октября 2022 19:38

АрмИнфо.Наблюдательная миссия Евросоюза 20 октября начала работу на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Сегодня началось развертывание нашей миссии", - сказал он, передает ТАСС.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза в понедельник в Люксембурге согласовали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном. Они приняли решение направить до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Франции Эмманюэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам переговоров 7 октября в Праге заявили, что ЕС направит миссию на армяно- азербайджанскую границу.