Четверг, 20 Октября 2022 13:56

АрмИнфо. В офис Защитника прав человека поступили заявления от граждан, которые настаивают на том, что их родные и близкие пропали без вести в результате агрессии со стороны Азербайджана 13 сентября. Всего речь идет о 40 человек, которые могут считаться таковыми. Об этом 20 октября журналистам заявила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Она отметила, что в этот период армянской стороне были переданы тела 139 солдат, идентификация которых привела к изменению цифры, которую

ранее озвучил премьер- министр РА Никол Пашинян - 30 человек вместо 29 ранее им озвученных. Не исключено также, что останки погибших

могут находиться на захваченных Азербайджаном территориях. Баку, по словам Омбудсмена, до сих пор не дает разрешений на проведение поисковых работ.

Напомним, что 19 октября Пашинян в своем микроблоге в Twitter сообщил, что 29 армянских граждан пропали без вести во время

обострения конфликта с Азербайджаном 13 сентября. По его словам, 777 жителей Армении пропали без вести во время первой карабахской войны, 217 - во время второй. "Мы надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судьбы наших соотечественников", - говорилось в записи премьера