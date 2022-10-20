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|Омбудсмен: В офис Защитника прав человека поступили заявления о 40 гражданах, пропавших без вести в результате агрессии со стороны Азербайджана
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АрмИнфо. В офис Защитника прав человека поступили заявления от граждан, которые настаивают на том, что их родные и близкие пропали без вести в результате агрессии со стороны Азербайджана 13 сентября. Всего речь идет о 40 человек, которые могут считаться таковыми. Об этом 20 октября журналистам заявила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.
Она отметила, что в этот период армянской стороне были переданы тела 139 солдат, идентификация которых привела к изменению цифры, которую
ранее озвучил премьер- министр РА Никол Пашинян - 30 человек вместо 29 ранее им озвученных. Не исключено также, что останки погибших
могут находиться на захваченных Азербайджаном территориях. Баку, по словам Омбудсмена, до сих пор не дает разрешений на проведение поисковых работ.
Напомним, что 19 октября Пашинян в своем микроблоге в Twitter сообщил, что 29 армянских граждан пропали без вести во время
обострения конфликта с Азербайджаном 13 сентября. По его словам, 777 жителей Армении пропали без вести во время первой карабахской войны, 217 - во время второй. "Мы надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судьбы наших соотечественников", - говорилось в записи премьера
|Армения и Великобритания обсуждают возможности углубления сотрудничества в сфере безопасности
|Идентифицированы тела 201 лиц, погибших при отражении агрессии со стороны Азербайджана - министр
|Омбудсмен: В офис Защитника прав человека поступили заявления о 40 гражданах, пропавших без вести в результате агрессии со стороны Азербайджана
|Видео, переданные спецпредставителем ЕС, подлежат правовой оценке - Омбудсмен Армении
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|Армения назначила нового таможенного атташе при посольстве РА в РФ
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|Джонатан Лакот: Развертывание на армянской границе миссии ОБСЕ внесет дополнительный вклад в уважение территориальной целостности Армении
|Валерии Буайе: Отказ от санкций против Азербайджана потворство этнической чистке армян
|Вражеские силы открыли огонь по армянским позициям из минометов
|Германия хотела бы участвовать в миссии ЕС в Армении: МИД ФРГ
|Посол: Франция готова поддержать углубленное преподавание французского языка в государственных учебных заведениях Армении
|МИД Франции прокомментировало заявление президента Азербайджана
|МО Армении пора вводить жесткие меры в отношении военнослужащих, увлекшихся азартными играми - эксперт
|ОБСЕ направила в Армению группу по оценке потребностей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Республиканец: Судьба Армении и Арцаха решается в противостоянии России и НАТО на Украине
|Никол Пашинян назначил заместителей главы Антикоррупционного комитета
|Делегация Миссии ЕС по технической оценке посетила приграничные общины Гегаркуника, пострадавшие от вражеской агрессии
|Жан Ассельборн: Люксембург осуждает действия Азербайджана против Армении
|В МИД Республики Арцах состоялась встреча с Рубеном Варданяном
|Глава МИД Арцаха: Предложение конгрессмена Пэллона сильнейший удар по американской демократической системе ценностей
|На озере Севан появится водная патрульная служба
|СМИ: Армения рассматривает возможность закупки у Индии беспилотников и барражирующих боеприпасов
|В Ереване пройдут Дни российского кино под брендом Russian Film Festival
|Палата Сенаторов Уругвая осудила вторжение Азербайджана на территорию Армении
|Участие делегации Tуркменистана в конференции высокого уровня по терроризму
|Фрэнк Пэллон признал: Западный проект урегулирования предполагает автономию Арцаха в составе Азербайджана
|Депутат: Обострение ситуации на границе свидетельствует об опасности нового нападения Азербайджана
|Пашинян надеется на сотрудничество Азербайджана в вопросе выяснения судеб без вести пропавших
|В Анкаре довольны шагами Пашиняна по нормализации армяно-турецких отношений
|Депутаты ПАСЕ осудили агрессию Азербайджана против суверенной территории Республики Армения
|Google изъял азербайджанские названия армянских населенных пунктов - Фонд <Татоян>
|Вражеские силы продолжают провокации на армяно-азербайджанской границе в направлении Гегаркуника
|Парламентарий: Ни одна часть нашей суверенной территории не подлежит переговорам
|Ваграм Думанян: Решение об объединении ВУЗов на данный момент не принято
|Би-2 переносит свой концерт в Ереване
|Посол Норвегии выразила поддержку Армении в вопоросе защиты суверинитета и территориальной целостности страны
|Араик Арутюнян: Власти Арцаха привержены цели достижения международного признания независимости Арцаха
|Проекту решения армянского правительства об открытии 3-х КПП на границе Армении и Азербайджана уже несколько месяцев
|Министр обороны Армении посетил выставку DEFEXPO в Индии
|Дэвид Прайс гарантирует: Помощь США Азербайджану не будет использоваться в наступательных целях в отношении Армении
|Парламентарий: Безопасность арцахцев и то, что наши соотечественники продолжают жить у себя на Родине, обусловлена присутствием российского миротворческого контингента
|К концу 2022 года будет готов проект формирования МВД и дан старт работе нового министерства
|<Обвинение сфабриковано>: Суд удалился для принятия решения по аресту адвоката Эрика Алексаняна
|Дэвид Прайс: Мы против вторжения на суверенную территорию Армении и требуем, чтобы азербайджанские ВС вернулись на исходные позиции
|Глава МИД Армении: Мы видим желание Азербайджана силой или угрозой силы повлиять на переговоры между Ереваном и Баку
|Мирзоян: Азербайджан на переговорах с Арменией не настаивает на дороге идентичной Лачинскому коридору
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Арцахе сформирован Общественный совет
|Американская сторона считает недопустимыми посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Индии обсудили военно-техническое сотрудничество
|Глава МИД Армении об отправке миссии ОДКБ : Армении важны политические заявления стран-союзников на фоне агрессии Азербайджана
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях Еревана от гражданской миссии Евросоюза
|Госминистр Арцаха ответил главе МИД Турции
|Глава МИД Норвегии: Мой визит в Армению проходит в период крайней напряженности на Южном Кавказе
|В полиции Армении подтверждают сообщение об избиении политического деятеля Эдгара Казаряна
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