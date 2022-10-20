Четверг, 20 Октября 2022 12:49

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает продление мониторинговой миссии ЕС на границе. Об этом он заявил 20 октября на заседании правительства.

Пашинян поприветствовал начало работы миссии гражданских наблюдателей ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы. Он напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе четырехсторонней встречи, состоявшейся 4 октября в Праге.

<Должен с удовлетворением отметить, что партнеры из ЕС очень оперативно отреагировали, приняли решение, и подготовительная группа уже работает в Армении. В ближайшее время в Армению прибудет основная группа, наблюдательная миссия в составе 40 человек>, - сказал он.

Как указал премьер, изначально планировалось, что наблюдательная миссия должна работать 2 месяца. Вместе с тем, в экспертном сообществе, звучат мнения о том, чтобы продлить срок этой миссии или сделать ее бессрочной, добавил Пашинян/

<Я не уверен в этом, но в любом случае это тема, которая обсуждается в нашем обществе и и в экспертных кругах. И, если мы увидим такую возможность и необходимость, то не исключаем, что изучим проблему глубже>, - подчеркнул премьер-министр РА.