Вторник, 18 Октября 2022 18:48

АрмИнфо.В результате трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года ВС Армении никакого контроля в отношении территорий Арцаха не имеют, и это факт, - заявил в ходе пресс-конференции 18 октября глава Постоянной комиссии НС РА по внешним связям Эдуард Агаджанян.

Пресс-конференция состоялась с участием прибывшего в Ереван председателя Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвида Прайса.

В частности, Агаджанян подчеркнул, что в поствоенный период Армения предоставила беспрецедентную финансовую помощь Арцаху и продолжит ее оказывать. <Однако, считаю, что трудно приравнивать финансовую помощь к военным гарантиям. И в связи с этим, полагаю, что необходимо зафиксировать, что безопасность арцахцев и то, что наши соотечественники продолжают жить у себя на Родине, обусловлена присутствием российского миротворческого контингента>, - сказал он. Вместе с тем, парламентарий отметил важность участия США и международного сообщества в процессе обеспечения безопасности граждан Республики Арцах, а также придал значение усилиям армянской дипломатии, в результате чего данное вовлечение должно быть более глубоким и всеобъемлющим. <Считаем, что это основной и самый реальный путь решения вопроса>, - заключил он.