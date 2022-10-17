Понедельник, 17 Октября 2022 16:50

АрмИнфо.Из Баку ответили на предложения премьер-министра РА Никола Пашиняна по коммуникациям.

"Армения должна отказаться от использования ложных предлогов, чтобы уклониться от своих обязательств по Трехстороннему заявлению от ноября 2020 года по соединению автомобильных и железных дорог через "Зангезурский коридор". Предлагать 3 нереальных варианта контрольно-пропускных пунктов для связи, при этом игнорируя 20- месячные обсуждения - не лучшая политика", - отметили в МИД Азербайджана в Твиттер, реагируя на твит премьера РА.

Заметим, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года не используются такие термины как коридор, которые сегодня Азербайджан силовым путем пытается протолкнуть.

Сегодня премьер РА заявил, что Ереван ждет положительной реакции от Баку на предложение об открытии пограничных контрольных пунктов пропуска. "Проект решения правительства об открытии трех контрольно-пропускных пунктов на армяно- азербайджанской границе для обеспечения сообщения между восточным Азербайджаном и Нахиджеваном уже несколько месяцев введен в обращение", - написал он в Twitter.

Напомним, что в августе с.г. Служба национальной безопасности (СНБ) ввела в обращение проект, предусматривающий создание трех новых контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе. Согласно проекту, КПП будут расположены от общины Сотк Гегаркуникской области до государственной границы РА, на автомобильной дороге М11, как отмечается в проекте, с азербайджанской стороны в сторону Карвачара (Кельбаджара), в общине Ерасх Араратской области - в сторону Садарака, примерно в 7,5 километрах к югу от общины Караундж Сюникской области на автомобильной дороге М2 - в сторону Санасара (Губадлы).