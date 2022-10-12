Среда, 12 Октября 2022 10:09

АрмИнфо.Франция полностью солидарна с Арменией перед лицом нарушений ее территориальной целостности и принимает меры. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе вопросов и ответов в Национальном собрании, касаясь отправки миссии ЕС в РА.

Она напомнила, что с самого начала, то есть после ударов 13 сентября, Франция мобилизовалась, чтобы стабилизировать ситуацию на местах, потребовать возвращения азербайджанских сил на исходные позиции и поддержать возобновление переговоров между двумя странами.

"Упомянутый Вами саммит, организованный президентом Французской Республики на полях встречи Европейского политического сообщества, т.е. в Праге 6 октября, собрал вместе французского лидера, президента Европейского Совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Это привело к важным результатам", - сказала французский дипломат.

В этом ключе она подчеркнула, что достигнута договоренность о создании до конца месяца на территории Армении гражданской миссии Европейского Союза сроком на два месяца вдоль границы.

"Цель этой миссии - стабилизировать ситуацию и инициировать процесс между сторонами. В частности, мы хотели бы, чтобы эта миссия смогла внести свой вклад в процесс делимитации границы, который будет возобновлен в ближайшие дни.

В то же время мы работаем над созданием миссии ОБСЕ по установлению фактов - я вам об этом говорил - для объективной оценки ситуации и потребностей, в частности гуманитарных потребностей, после столкновений.

Как вы знаете, Армения может рассчитывать на поддержку Франции. Мы работаем для мира, в его интересах", - резюмировала глава МИД Франции.