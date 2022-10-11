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АрмИнфо.Eвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласно постановил: в деле "Ашот Малхасян против Армении" имело место нарушение права на жизнь (ст.2 Конвенции).
Суд постановил, что оборонные власти страны, призвав негодного Малхасяна на службу, поставили под угрозу его жизнь. Более того, после его смерти не было обеспечено эффективное расследование дела.
Суд постановил, что Армения должна была выплатить заявителю (отец военнослужащего -ред) 35 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 2 500 евро в качестве компенсации судебных издержек.
А. Малхасян был признан годным к военной службе генеральной медкомиссией и призван на службу 25 июня 2009 года, а уже 4 июля 2009 г. А. Малхасян потерял сознание и был доставлен в госпиталь, где и скончался в возрасте 22 лет. Отец Малхасяна обратился в ЕСПЧ в 2014 году.
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|Пашинян и Блинкен обсудили судьбу народа Нагорного Карабаха и армяноазербайджанский мирный договор
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|Омбудсмен Армении приняла делегацию из Франции
|МО РА: Минобороны Азербайджана уже второй раз за сутки распространяет дезинформацию
|Во всемирной паутине появился документ, касательно обсуждений между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне
|Премьер Армении на встрече с французской делегацией отметил роль сопредседательства МГ ОБСЕ
|Боррель проинформировал Байрамова о подготовительной работе по миссии ЕС в регион
|Армения предложила обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии РФ, Армении и Азербайджана
|Родственники и знакомые без вести пропавшего военнослужащего-срочника 19-летнего Ваге Торосяна проводят акцию протеста перед зданием Минобороны Армении
|ЕС и СЕ призывают Армению и Азербайджан присоединиться к Протоколу об отмене смертной казни при любых обстоятельствах
|ПАСЕ назначит нового докладчика по мониторингу Азербайджана
|У Армении нет времени на долгосрочные решения в сфере безопасности - спикер
|Главарь <Норкской вооруженной группы> осужден на 13 лет, а бывший замминистра МО - амнистирован
|Кремль: У РФ и Союзников по ОДКБ нет каких-либо существенных разногласий
|Тегеран: международные и геополитические границы Южного Кавказа должны соблюдаться при любом раскладе
|Парламентарий: Дорога Горис-Капан не входит в границы Армении
|МО РА: Армянские ВС не открывали огонь в направлении вражеских позиций
|Эксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страны
|ЕC пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения
|Мевлют Чавушоглу решил бороться с армянской общиной Франции
|Напав на суверенную Армению, Азербайджан перешел <красную> линию - депутаты Сената Франции
|В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Армянские миротворцы принимают участие в военных учения на территории Германии
|Сборные Армении и Турции сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу
|Госминистр: Выборы в ОМС - доказательство верности и последовательности Арцаха демократии и праву на самоопределение
|Госминистр: Алиев ошибается, если думает, что коренной армянский народ Арцаха имеет другое место жительства кроме Республики Арцах
|Бюро "Ай Дат" считает крайне опасными и антинациональными позиции и подходы премьера Армении
|Рабочая делегация во главе с президентом Арцаха посетит Ереван
|Технология, созданная армянским Revalcon, выходит на зарубежные рынки
|Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения.
|Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной
|В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ
|Генпрокуратура РА: Конфискации подлежат 210 объектов недвижимого имущества Гагика Хачатряна и взаимосвязанных с ним лиц
|Пашинян верит: В Армении распространенная ранее практика "шить дела" либо исчезла, либо находится на грани упразднения
|Украина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста
|В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в Праге
|Российский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
|Оппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана
|МИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоров
|Авторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики Азербайджана
|МИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизнь
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