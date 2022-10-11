Вторник, 11 Октября 2022 17:20

АрмИнфо.Eвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласно постановил: в деле "Ашот Малхасян против Армении" имело место нарушение права на жизнь (ст.2 Конвенции).

Суд постановил, что оборонные власти страны, призвав негодного Малхасяна на службу, поставили под угрозу его жизнь. Более того, после его смерти не было обеспечено эффективное расследование дела.

Суд постановил, что Армения должна была выплатить заявителю (отец военнослужащего -ред) 35 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 2 500 евро в качестве компенсации судебных издержек.

А. Малхасян был признан годным к военной службе генеральной медкомиссией и призван на службу 25 июня 2009 года, а уже 4 июля 2009 г. А. Малхасян потерял сознание и был доставлен в госпиталь, где и скончался в возрасте 22 лет. Отец Малхасяна обратился в ЕСПЧ в 2014 году.